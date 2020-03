Transtorno de Déficit de Atenção terá data dedicada à conscientização em Cascavel

Cascavel terá, a partir deste ano, um dia e uma semana dedicados à conscientização da população sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Será o dia 19 de setembro e a semana que contiver esse dia, de acordo com o Projeto de Lei nº 6 de 2020, do vereador Fernando Hallberg, aprovado nesta terça-feira (17) em segunda votação, por unanimidade.

A criação dessa data, que já vem ocorrendo em diversos municípios e estados no Brasil, visa combater preconceitos e crenças equivocadas, como a de que o TDAH não existe, e permitir a criação e a implantação de programas oficiais de diagnóstico e tratamento dos portadores desse transtorno, chamando a sociedade ao debate, com políticas públicas que auxiliem essas crianças e adolescentes.

O que é o TDAH

Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA), o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) é neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Ele é chamado às vezes de DDA (Distúrbio do Déficit de Atenção). É reconhecido oficialmente por vários países e pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Em alguns países, como nos Estados Unidos, portadores de TDAH são protegidos pela lei quanto a receberem tratamento diferenciado na escola. Já existem inúmeros estudos em todo o mundo, inclusive no Brasil, demonstrando que a prevalência do TDAH é semelhante em diferentes regiões, o que indica que o transtorno não é secundário a fatores culturais (como as práticas de determinada sociedade), o modo como os pais educam os filhos ou resultado de conflitos psicológicos.

O TDAH é o transtorno mais comum em crianças e adolescentes encaminhados para serviços especializados. Ele ocorre em 5% das crianças, em várias regiões diferentes do mundo em que já foi pesquisado. Em mais da metade dos casos o transtorno acompanha o indivíduo na vida adulta, embora os sintomas de inquietude sejam mais brandos. O transtorno na infância em geral se associa a dificuldades na escola e no relacionamento com as demais crianças, pais e professores.

Os meninos tendem a ter mais sintomas de hiperatividade e impulsividade que as meninas, mas todos são desatentos. Crianças e adolescentes com TDAH podem apresentar mais problemas de comportamento, como, por exemplo, dificuldades com regras e limites. O TDAH se caracteriza por uma combinação de dois tipos de sintomas: desatenção e hiperatividade/impulsividade.