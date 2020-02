Três municípios lindeiros sediam etapa final do Mais Verão 2020

Depois de passar por 12 municípios, o Mais Verão 2020 nos Caminhos ao Lago de Itaipu chega a sua última etapa. Neste final de semana, sábado (29) e domingo (1), será realizado em Guaíra, Santa Terezinha de Itaipu e Diamante do Oeste. O projeto é uma parceria do Conselho dos Lindeiros com Itaipu Binacional e administrações municipais, com apoio do Governo do Estado.

Em Diamante do Oeste, na Praça Sebastião Silveira, estarão em disputa as modalidades de vôlei de praia e futebol de areia. As inscrições serão feitas, nos dois dias, das 9h às 14h e 30min na rádio comunitária, nos naipes masculino e feminino. O vôlei de praia terá premiação tanto no sábado (29), quanto no domingo (1). Já o campeão do futebol de areia do sábado disputará a final com o campeão de domingo.

O início dos jogos ocorrerá às 15, tanto no sábado, quanto no domingo, com encerramento previsto para 21 horas. No domingo também haverá o torneio de truco, categoria livre. Conforme o diretor de Esportes, Adriano Hartmann, a estrutura contará com praça de alimentação e atividade recreativas com escorregador inflável, futebol de sabão e cama elástica. Além disso, haverá a ‘Barraca da Saúde’, com avaliação física.

Santa Terezinha de Itaipu

Em Santa Terezinha de Itaipu as atividades alusivas ao Mais Verão se estendem de quinta-feira (27) a domingo (1), na Praça Silvino Dal Bó, com programação para toda a população. Dentre as atividades estão previstos torneios de truco, tênis de mesa e pebolim, brinquedos infláveis para as crianças, bocha para os adultos – nos naipes masculino e feminino, e competição regional do torneio de vôlei de areia masculino e feminino, além de música ao vivo todas as noites.

De acordo com o secretário de Esportes, Rêmulo Ramalho, o espaço é aberto para todos que queiram participar. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no local do evento. Será cobrado apenas o valor de R$30 para os torneios de vôlei masculino e feminino regional, segundo o secretário.

Além da programação desta quinta-feira (27) e sexta-feira (28), para o sábado (29), a partir de 9h há o vôlei de praia feminino – regional, e para o domingo, também a partir de 9h o vôlei de praia masculino – regional, além de brinquedos infláveis a partir de 14 horas. Para 16h está agendado o torneio de tênis de mesa e às 17h torneio de pebolim.

Guaíra

Em Guaíra o evento será no Centro Náutico Marinas com disputas de cinco modalidades, naipes feminino e masculino, vôlei de praia, handbeach, futevôlei, futebol de areia e basquete 3×3. Os três primeiros colocados de cada modalidade receberão medalhas e troféus.

Conforme o diretor de Esportes, Vinicius Hoffmann, além dos jogos, o Mais Verão contará com apresentações culturais e atividades recreativas como, aulas de zumba, disputas de pênaltis, embaixadinha, arremesso de basquete, caminhada ecológica, trilha de bike ecológica, stand up paddle, oficina de caiaque, oficina de jiu jitsu, oficina do Projeto Capoeira, brinquedos infláveis, futsabão, desbravador por um dia, apresentações dos projetos culturais promovidos pelo município e atividades direcionadas para criança com necessidades especiais.

As inscrições programadas até esta quinta-feira (27), são feitas na diretoria de Esportes e Lazer. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (44) 3642-1065.