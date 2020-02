Txai Itacaré oferece passeio pela Baía de Camamú

O Txai Itacaré, um dos mais exclusivos resorts do país, é o destino perfeito para quem busca conhecer as exuberâncias da Mata Atlântica. Para promover o ecoturismo e minimizar o impacto ambiental, o Txai Itacaré conta com uma Casa de Passeios, que oferecem guias treinados e qualificados para transformar a viagem do hóspede em algo digno de uma memória inesquecível.

Um dos passeios é pela Baía de Camamú, terceira maior baía do Brasil depois da baia de Todos os Santos e de Guanabara. O lugar abriga uma variedade de ilhas, praias, florestas e manguezais, perfeitos para amantes dos esportes náuticos e velejadores.

A aventura começa com uma viagem de carro até o porto da cidade de Camamú, onde fica o estaleiro Camarada, de propriedade de Sr. Eupídio, conhecido como “Véio Retado”, figura histórica na região, popular pela habilidade em desenvolver projetos náuticos de forma artesanal.

Após a visita, o passeio segue para a Marina São Jorge onde será possível embarcar em uma lancha que desce o rio Acajaí, adentrando a baía de Camamú e visitando as principais ilhas, praias e o extremo da península de Maraú, ponta de Mutá e Barra Grande. Terminado o passeio, hora de voltar para a lancha e seguir para a Ilha do Sapinho, para degustar lagosta grelhada na manteiga, moqueca de peixe com camarão, tacados de caranguejo, siri, aratu, entre outras iguarias preparadas pelas pessoas da comunidade.

Todos bem alimentados, hora de retornar a lancha de subir o rio Maraú e contornar diversas ilhas. Pelo trajeto, a dica é observar um dos principais cenários do litoral brasileiro, com grande diversidade de espécies marinhas e berçário de reprodução. O banho na cachoeira Tremembé que desagua direto no mar fecha o passeio com chave de ouro.

Sobre o Txai Resorts

Com um conceito exclusivo de bem receber, os projetos Txai têm em comum a localização privilegiada em meio à natureza exuberante do litoral brasileiro e um serviço que favorece o bem estar, o bem viver e a sustentabilidade, que inclui cuidados com o meio ambiente, a baixa densidade de ocupação, a interação total com a comunidade e a valorização da cultura local.

Inaugurado há duas décadas, o Txai Itacaré é considerado um dos primeiros hotéis boutique do Brasil, e tem como missão oferecer momentos únicos em um refúgio que traduza, em cada detalhe, o conforto e a simplicidade como itens essenciais para garantir a qualidade de vida em um perfeito equilíbrio. Para isso, oferece, em meio a uma paisagem privilegiada, uma estrutura com um dos melhores spas do Brasil, o Shamash Healing Space, e uma gastronomia que mescla ingredientes regionais e técnicas internacionais. Localizado na região sul da Bahia, está inserido em uma preservada Área de Proteção Ambiental (APA) de Mata Atlântica, na praia de Itacarezinho, em Itacaré, na Bahia.

Serviço Txai Resort Itacaré

– Endereço

Rodovia Ilhéus – Itacaré/Bahia BA 001 – km 48

Três companhias aéreas nacionais realizam voos diretos das principais capitais brasileiras para Ilhéus: TAM, Gol e Azul.

– Informações e reservas

Telefone: (11) 3040-5010 / (73) 2101-5000

Email: [email protected] e www.txairesorts.com