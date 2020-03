Unioeste aprova 189 bolsistas em frente de trabalho contra o Covid-19

Foi divulgado nessa quinta-feira (26) o edital com o resultado da chamada pública realizada pela Fundação Araucária para bolsistas que atuarão em atividades relacionadas ao combate do Covid-19. A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), irá coordenar 3 equipes nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão, totalizando 189 bolsistas entre Alunos de graduação e Pós-graduação dos cursos da área da saúde, Enfermeiros, Médicos e Técnicos de Enfermagem.

A transmissão do Covid-19 ainda é incerta, porém sabe-se que pode ser transmitido principalmente pelas gotículas respiratórias, por tosses e espirros em curta distância, também sendo transmitido por objetos contaminados pelo vírus ou até mesmo pela disseminação pelo ar. A sobrevivência do vírus vai depender de um meio que favoreça sua manutenção no ambiente e as pessoas com a imunidade debilitada são mais afetadas, como idosos e portadores de doenças crônicas. No Paraná, já temos 106 casos confirmados conforme o Boletim do Covid-19 de 26/03/2020/Sesa/PR, sendo que destes 5 casos são da regional de Foz do Iguaçu e 5 de Cascavel.

É de extrema importância que ações de extensão sejam desenvolvidas para contribuir com as ações governamentais de combate a transmissão e atendimento da população atingida pela doença. Neste projeto, a Unioeste irá atuar em três frentes de trabalho, realizando atendimento em centrais de informações (Call Center) em Cascavel, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu. Segundo a coordenadora da equipe de Cascavel, professora Adriane Martinez, a atuação das equipes será em frentes de trabalho como “divisas rodoviárias do Estado do Paraná em Cascavel e Francisco Beltrão e atuando na assistência à saúde junto às Regionais de Saúde em Cascavel, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu. Todo trabalho será desenvolvido buscando levar informações para a população que possam minimizar os dados que serão causados pela pandemia na região Oeste e Sudoeste do Estado do Paraná”, enfatiza.

Abrangência da Atuação:

A Unioeste contará com três equipes que atenderão as regiões de Cascavel, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu, conforme estabelecido na chamada 09/2020-FA, e irá atuar em três frentes de trabalho:

a) Atendimento em centrais de informações (Call Center) em Cascavel, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu;

b) Atenção às divisas rodoviárias do Estado do Paraná em Cascavel e Francisco Beltrão;

c) Atuação junto às Regionais de Saúde em Cascavel, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu.

Confira o edital completo:

https://www5.unioeste.br/portalunioeste/arq/files/PROEX/Edital_completo.pdf