Unioeste Cascavel ganha HUB de Inovação

Ontem (04) ocorreu na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Campus de Cascavel, a inauguração do “HUB de Inovação”. A iniciativa da Universidade em parceria com a Unimed e o Sebrae surgiu a partir das Maratonas de Inovação (Hackathons) desenvolvidos pela Unimed Cascavel e pelo Sebrae nos anos de 2018 e 2019. Agora, em 2020, a Unioeste entra como parceira para fornecer o espaço físico para empreendedores criarem startups e desenvolverem projetos inovadores.

O HUB de Inovação é localizado no espaço anexo ao Núcleo de Pesquisas Avançadas em Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (Nupeace) da Unioeste. A coordenadora do núcleo, professora Dra. Maria da Piedade Araujo, afirma que a parceria com o meio empresarial é fundamental. “A importância é trazer a cultura do empreendedorismo para dentro da Universidade, então aqui vamos estar pré-encubando projetos da Unimed oriundos de Hackathon”, disse.

A Unioeste quer contribuir com o desenvolvimento e com a disseminação da cultura da inovação e do empreendedorismo em Cascavel, tendo como principal foco a comunidade acadêmica. A Universidade quer fazer parte da tríplice hélice na construção do Ecossistema de Inovação da Cidade de Cascavel, além de contribuir para alavancar novos empreendimentos/emprego/trabalho/renda na região e fornecer suporte técnico às equipes oriundas de outros Hackathons (startups em estágio inicial de desenvolvimento da ideia, dentre outros interessados).

A direção da Universidade acredita que a iniciativa possibilitará criar um elo com o setor privado de Cascavel e região. O Pró-Reitor de Administração e Finanças da Unioeste, Geysler Rogis Flor Bertolini, afirma que a Unimed financiou esse espaço. “Será um espaço para projetos que a Unimed criará aqui dentro da Universidade para hackathons, um ambiente aberto para inovação”.

Unimed Cascavel

Para cumprir o objetivo de inovar, em 2018 foi criado o primeiro Hackathon Unimed Cascavel, em parceria com o Sebrae. Já em 2019, a parceria entre a cooperativa e o Sebrae veio com ainda mais força para a segunda edição do Hackathon, com mais tempo e mais participantes da maratona de inovação. Neste ano, com o reforço da Unioeste para a inauguração do HUB de Inovação, a Unimed pretende estimular o desenvolvimento de soluções inovadoras com foco em todos os públicos de interesse da cooperativa: cooperados, clientes, fornecedores, colaboradores, prestadores de serviço e toda a comunidade.

O presidente da Unimed, Danilo Galletto, afirma que essa parceria é muito importante para Unioeste e para sociedade. “A Unimed participa ajudando a Unioeste e o Sebrae numa sintonia para que haja mais centros de inovação e para que os processos sempre melhorem. É muito importante para Unimed porque um dos princípios do cooperativismo é participar da sociedade em que ela está inserida e essa parceria vai fomentar a melhoria e a rapidez da solução de alguns problemas”.

Sebrae

Para o Sebrae, o HUB representa o desenvolvimento de negócios inovadores em áreas estratégicas, além de possibilitar que os empreendedores e futuros empreendedores tenham um ponto de referência para se conectarem com o ecossistema. A iniciativa também representa a possibilidade de tais empreendedores desenvolverem negócios que agreguem o conhecimento gerado na Unioeste. Para isso, o Sebrae fornecerá suporte na fase mais crítica do desenvolvimento da ideia/negócio.

O consultor do Sebrae, Osvaldo César Brotto, acredita que a partir dessa parceria, muitos negócios inovadores na área da saúde serão desenvolvidos para Cascavel e região. “Dessa forma, vamos unir a Universidade que trabalha muito a pesquisa e tem o conhecimento, a Unimed que tem demandas que operam o sistema de saúde, e nós que fomentamos os negócios”, finaliza.