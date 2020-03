Unioeste: Inscrições para alunos especiais de mestrado em Odontologia encerram hoje

Estão abertas as inscrições para seleção de Alunos Especiais para o primeiro semestre do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, nível mestrado. Até hoje (13), os interessados tem a chance de participar de alguma das quatro matérias ofertadas, por meio do site http://www.unioeste.br/pos/inscricoes

O Aluno Especial é aquele selecionado de acordo com os critérios em edital e sem direito à obtenção do grau de Mestre. Ficará sujeito às mesmas normas aplicáveis aos alunos regulares, fazendo jus à certificação de aprovação na(s) disciplina(s) cursada(s), desde que cumpridos todos os requisitos para aprovação.

O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 193,00 para cada disciplina escolhida, por meio de depósito realizado diretamente no caixa da agência bancária, casa lotérica ou por transferência eletrônica. O resultado da seleção será divulgado por edital no dia 23 de março de 2020, e estará disponível no site do PPGO: http://www.unioeste.br/pos/odontologia

A data da matrícula será no dia 25 de março de 2020. Demais informações podem ser adquiridas em Edital ou pelo telefone (45) 3220-3159.