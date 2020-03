Unioeste participa de ação de extensão contra o coronavírus

O Coronavírus tem gerado inúmeras preocupações, por isso, está sendo realizado um Programa de Apoio Institucional para Ações Extensionistas de Prevenção, Cuidados e Combate a pandemia do novo Coronavírus. Desta forma, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), por intermédio da Fundação Araucária, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)e Superintendência Geral de Ciência, Ensino Superior e Tecnologia (Seti), recruta professores e alunos dos anos finais dos cursos das áreas de Saúde e recém-formados nas áreas designadas para empenharem suas atividades contra o Covid-19. A inscrição deve ser realizada pelo link http://setipr.net.br/covid19/.

Essa medida da Fundação Araucária é cabível para todas Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná, e a chamada pública é direcionada prioritariamente a egressos e alunos de cursos da área de Saúde de instituições públicas e privadas do Estado do Paraná, os quais, neste último caso, que estejam cursando os dois últimos anos de formação de seus respectivos cursos, e de forma complementar a profissionais de outras áreas que desejem atuar junto a tais projetos de extensão, os quais receberão bolsas para desenvolverem ações preventivas, de esclarecimento público, de levantamento de dados e de combate à pandemia do novo coronavírus. As atividades em comento serão desenvolvidas juntamente com as Regionais de Saúde da SESA, que organizarão as atividades a serem desempenhadas pelos bolsistas.

A Unioeste, encaminhou ontem (23) a Fundação Araucária as ações de trabalho. Três equipes foram recrutadas, dos campi de Cascavel, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão.

A Equipe de Cascavel será coordenada pela professora Eliane Pinto de Góes (formada em Enfermagem – Mestrado em Enfermagem de Saúde Pública, doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana), e a coordenadora adjunta será a professora Leda Aparecida Vanelli Nabuco de Gouvêa (formada em Enfermagem – Doutora em Políticas Públicas e Formação Humana). Os orientadores serão: Adriane de Castro Martinez (formada em Odontologia – Doutorado em Odontologia); Ana Carolina Rodrigues da Rosa (formada em Odontologia – Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Odontologia/Campus Cascavel); Muriel Pezzine (formada em Odontologia – Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Biociências e Ciências da Saúde/Campus Cascavel).

Na equipe de Francisco Beltrão, a coordenadora é a professora Franciele Ani Caovilla Follador (formação em Química – Doutorado em Engenharia Agrícola, Diretora do Centro de Ciências da Saúde/Campus de Francisco Beltrão), coordenando com a professora adjunta Ana Paula Vieira (formação em Ciências Domesticas, Doutora em Ciência de Alimentos). OS orientadores serão: Gisele Arruda (formação em biologia, mestrado em Ciências Bioquímica, Doutorado em biologia comparada); Ligia Machado Prieto (formação em Nutrição, Mestrado e Doutorado em Engenharia e Ciência de Alimentos); Stephany Bonin Godinho dos Santos (formação em Farmácia, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicas à Saúde/Campus Francisco Beltrão).

E a equipe de Foz do Iguaçu conta com a coordenação do professor Marcos Augusto Moraes Arcoverde (formação em Enfermagem, doutorado em Engenharia da Saúde Pública), e a coordenadora adjunta Alessandra Rosa Carrijo (formação em Enfermagem, mestrado e doutorado em Enfermagem). Os orientadores serão Fernanda da Silva Pumi Alliana; Karina Emilia dos Santos Scherer; Eduardo Neves da Cruz de Souza.

As áreas de ação são divididas em quatro setores principais:

– Atendimento em centrais de informações – ação de atendimento telefônico e por meios digitais à população, voltada ao esclarecimento de dúvidas e à prestação de orientações relacionadas à prevenção, cuidados e combate à Pandemia do novo Coronavírus no Estado do Paraná;

– Atenção às divisas rodoviárias do Estado do Paraná – ação de atenção às divisas rodoviárias no Estado do Paraná, voltada ao monitoramento da entrada e da saída de pessoas, a ser desenvolvida nos postos de atendimento da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar);

– Atuação junto às Regionais de Saúde – ação de atendimento à população em Unidades de Saúde, Hospitais e outros estabelecimentos de saúde, voltada à prestação de orientações, cuidados e combate à Pandemia do novo Coronavírus no Estado do Paraná.

– Atuação junto ao Laboratório Central do Estado (Lacen) e ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) – ação de atuação junto ao Laboratório Central do Estado (Lacen) e ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), voltada ao apoio a demandas destas unidades.

A pró-reitora de Extensão da Unioeste, professora Fabiana Veloso enaltece o empenho da Seti e da Fundação Araucária em parceria com a Sesa para agiliza as frentes de trabalho. “E a Unioeste não está medindo esforços para fazer parte deste grupo, para ajudar no que for preciso. Com o envolvimento do reitor e vice-reitor que movimentaram toda a equipe de pró-reitores na divulgação e organização dos contatos conseguimos localizar pessoas que prontificaram a participar. As equipes se organizaram em apenas 2 dias para, junto com a PROEX, formalizar uma proposta que atendesse ao edital (com o apoio especial da prof. Adriane Martinez, diretora de apoio e fomento da Proex também formada e atuante na área da saúde). Agradeço a todo empenho desses profissionais. Cada um com um papel diferente. Mas todos movidos pela vontade de agir em prol da sociedade. Como pró-reitora, que não tem formação na área da saúde, agradeço em especial às equipes de frente e me coloco a disposição para apoiar e ajudar no que precisarem”, conclui.

Todas informações sobre a ação extensionista pode ser adquirida no Edital de convocação, disponível na página da Fundação Araucária.