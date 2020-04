Unioeste Toledo oferece doutorado em Agronegócio

O Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio – Nível Doutorado (PGDRA) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), campus de Toledo, informa à comunidade acadêmica que começa na próxima sexta (01) as inscrições para a seleção de aluno regular 2020 ao curso com área de concentração em Desenvolvimento Regional e Agronegócio.

Para efeituar a candidatura, o aluno deve pagar uma taxa de R$ 190. Às aulas terão duas linhas de pesquisas: Cadeias Produtivas e Economia Regional e Sociedade. Serão ofertas apenas seis vagas.

Este ano, o programa apresenta um novo formato de seleção, divide-se em três etapas: 1- Análise do projeto de pesquisa; 2- Análise de Currículo Lattes e, 3- Entrevista (virtual).

Inscrição e Informações:

Para realizar sua inscrição o candidato deve acessar o link http://www.unioeste.br/pos/inscricoes/. Já para conferir o edital na íntegra, clique no link: https://www5.unioeste.br/portalunioeste/pos/pgdra/normas-e-editais/editais/51216-aluno-regular-doutorado-turma-2020