Uruguai recebe mais de 3 milhões de turistas e 2 bilhões de dólares em 2019

A ministra de Turismo do Uruguai, Liliam Kechichian e o vice-ministro de Turismo, Benjamin Liberoff, apresentaram os números oficiais de entrada e gastos de turistas no país em 2019. O vizinho recebeu 3.220.602 visitantes, representando 13,2% a menos do que no mesmo período de 2018 que recebeu 3.711.948 visitantes.

A receita de câmbio para despesas de serviços turísticos em 2019 foi de US $ 1.753: 781.316, queda de 18,6% em relação ao mesmo período de 2018, com US $ 2.154: 770.925. O saldo positivo da balança se destaca entre as despesas efetuadas por turistas uruguaios no exterior e a contribuição de turistas não residentes no país, que representa mais de 553 milhões de dólares.

Os itens que se destacam são: acomodação com US $ 534.148.770, 30,5% do total da despesa; alimentos com US $ 471.953.729 ou 26,9% e compras com US $ 243.277.422, com 13,9% do total da despesa.

Visitantes por nacionalidade

84.399 americanos estiveram no Uruguai em 2019, aumento de 0,8% em relação a 2018 (83.712). Também houve aumento de 1,3% de turistas europeus, em 2019 foram 152.128, contra 150.146 em 2018. A chegada dos brasileiros também cresceu, 489.701, 4,9% superior ao mesmo período de 2018 (466.673). Os paraguaios foram 40.776 em comparação com 38.685 em 2018.

Cresceu em 11,7% a quantidade de visitantes uruguaios ao país. Em 2019, 513.799 uruguaios entraram, em comparação com 459.851 em 2018.Os visitantes argentinos admitidos em 2019 foram de 1.744.643, 24,8% inferior aos registrados em 2018, quando eram 2.319.640 e chilenos foi de 53.889, em comparação com 61.369 em 2018.

Principais destinos e gastos

Montevidéu continua sendo o destino preferido para visitantes que chegam ao Uruguai, com 1.003.379 visitantes. Os ganhos na região foram de US $ 574.986.163. Já Punta del Este foi a segunda em preferência dos turistas, recebendo 584.251. Com ganhos de US $ 672.115.467 de dólares; ocupando o primeiro lugar em relação à gastos em serviços turísticos.

Em terceiro lugar, foi a Costa Termal, onde foram recebidos 565.825 visitantes em 2019. Ele recebeu uma receita de US $ 134.427.307. O quarto destino mais visitado foi Colônia, que recebeu 285.988 visitantes em 2019. A despesa foi de US $ 66.971.465.

Piriápolis seguiu com 174.514 visitantes e uma despesa de US $ 112.745.566; costa de Rocha com 165.832 visitantes e uma despesa de US $ 95.030.097; Costa de Oro, com 143.268 visitantes e ganho de US $ 54.364.610. Em trânsito, 140.179 pessoas e outras pessoas (sem dados) 157.365 foram registradas.

Os números analisados ​​pelo Departamento de Pesquisa e Estatística do Ministério do Turismo, com base nos dados fornecidos pela Diretoria Nacional de Migração, não incluem os visitantes de cruzeiros ou aqueles que entraram na fronteira seca com o Brasil que não realizaram o trâmite migratório.