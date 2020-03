Vacina contra a gripe estará disponível em Marechal Rondon a partir desta quarta-feira

A partir desta quarta-feira (25), todas as unidades de saúde de Marechal Rondon estarão com as vacinas contra a gripe disponíveis para dois grupos prioritários: idosos e trabalhadores da área da saúde.

Para evitar aglomeração, serão montadas tendas na frente de todas as unidades de saúde. Vale lembrar que as vacinas são limitadas, conforme o envio da 20ª Regional de Saúde para cada município. O reabastecimento ocorrerá semanalmente.

De acordo com a secretária de Saúde, Marciane Specht, o Ministério da Saúde mudou o início da campanha, de abril para março, para proteger de forma antecipada os públicos prioritários contra os vírus mais comuns da gripe. “Temos que lembrar que a vacina contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, auxiliará os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, já que os sintomas são parecidos”, explica.

A coordenadora de atenção primária, Raquel Rech, lembra que nesta época de pandemia do coronavírus, a antecipação da vacina da influenza, ajuda a reduzir a morbimortalidade desta doença que também é preocupante.

Drive-Thru

De quarta-feira até sábado, a Secretaria de Saúde deixará instalada uma tenda com a blitz “drive-thru”, em frente a Casa Cultural, localizada no parque de exposições. Lá, os idosos poderão ser vacinados no carro, entrando pela região do estádio e saindo ao lado da prefeiturinha para facilitar o fluxo e ser ágil. O atendimento será das 7h40 às 11h15 e das 13h10 às 16h45. Recomenda-se só ir junto, quem for levar o idoso.

Demais tendas

Especificamente no sábado, três pontos de vacinação serão montados em tendas, sendo na praça da Igreja Católica, praça das três igrejas e centro de eventos com atendimento das 8h às 17h.

Demais etapas

A etapa seguinte da campanha terá início no dia 16 de abril com objetivo de vacinar doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança e salvamento. A última fase, que começa no dia 9 de maio, priorizará crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Suspensas

A secretária Marciane lembra que até o dia 16 de abril, a partir de uma norma técnica da Secretaria de Saúde do Paraná, as vacinas de rotina para as crianças estarão suspensas, para que fiquem em casa e não corram o risco de contrair o coronavírus.