Vereadora propõe que matrícula sirva como comprovante para cartão SUS de universitários

Com o objetivo de ajudar os universitários que residem em Foz do Iguaçu a obterem o cartão SUS a vereadora Inês Weizemann apresentou o requerimento 69/2020 ao Poder Executivo. A proposta de Inês é facilitar esse cadastro com a apresentação do comprovante de matrícula da instituição de ensino servindo como comprovante de residência. A intenção é desburocratizar o processo.

A vereadora também defende que o Município possa passar a receber a verba necessária e equivalente do Governo conforme demanda comprovada através do número de usuários com cartão SUS. “Muitos estudantes que vivem hoje em Foz do Iguaçu são de outras cidades e, muitas vezes, de outros países”, disse.

Segundo a vereadora, muitos acadêmicos se deparam com a dificuldade de confecção do cartão SUS devido à necessidade de apresentação de um comprovante de residência, moradia essa que, muitas vezes, é dividida entre colegas ou em repúblicas.