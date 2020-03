Vereadores de Foz do Iguaçu defendem melhorias para os moradores

A sessão ordinária da segunda-feira (9) contou com a apresentação de projetos e requerimentos de relevância para a população. Dentre eles, está o requerimento do vereador Jeferson Brayner, que solicita do Foztrans, informações acerca das obras de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade urbana reduzida no Terminal de Transporte Urbano (TTU), incluindo rampas e corrimão. Já o vereador Celino Fertrin, solicitou informações sobre as câmeras de monitoramento instaladas no município. Segundo ele, muitas não estão funcionando, e isso tem sido motivo de reclamações por parte da população, que não tem para onde recorrer em casos de roubo ou acidente. O Presidente da Casa de Leis, Beni Rodrigues, destacou a importância dos temas abordados, e ressaltou o trabalho dos vereadores em favor da população de Foz do Iguaçu.

Vereadores aprovaram ampliação de prazo para pagamento de irregularidade no Estarfi

A ampliação do prazo de 7 para 14 dias úteis para que as pessoas regularizem o aviso de irregularidade no Estarfi foi aprovado em 1ª e 2ª discussões na sessão desta terça-feira, 10 de março. O projeto de lei 162/2019, de autoria do vereador Luiz Queiroga (DEM), considera a realidade das pessoas de fora da cidade, que não estão acostumados ao sistema de estacionamento e acabam levando multa e tendo prazo curto para regularização. Nessa mesma vertente, Queiroga trabalha em outro projeto para que a irregularidade no Estarfi não tire pontos na carteira de habilitação.