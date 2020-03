Violência contra a mulher é tema de audiência pública em Foz do Iguaçu

Por meio de requerimento da vereadora Anice Gazzaoui, a Câmara realizará audiência pública na próxima quarta-feira (18), às 9h30 no plenário. O tema será violência contra a mulher. Os dados causam grande preocupação porque apontam um aumento significativo nos casos de feminicídio no país.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), informou que o Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo. A Secretaria de Estado da Segurança Pública, revelou também que em 2018, foram 4.736 ocorrências, contra 5.313 casos em 2019.

De acordo com o Centro de Referência e Atendimento à Mulher (Cram), em Foz do Iguaçu foram registrados 1.200 casos de violência de gênero em 2018. As ocorrências policiais chegam a quase 5 mil, e envolvem ameaça, lesão corporal/violência doméstica e familiar, casos de injúria, furto qualificado e lesão corporal, além de estupro de vulnerável e estupro/atentado violento ao pudor. Em relação ao feminicídio, em 2018 foram seis tentativas e uma consumação. Em 2019, são duas consumações e uma tentativa.

Como método de auxílio as mulheres que enfrentam essas situações, o Programa Maria da Penha foi implantado no município, no ano de 2015, e vem atuando com medidas protetivas de atendimento as mulheres. Segundo a subinspetora Iraci, coordenadora da Patrulha, em muitos casos, o agressor não tem se intimidado, e continuam a agredir suas companheiras, seja de forma física, psicológica, sexual, moral ou cárcere privado.