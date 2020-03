Volta às aulas Univel: ano letivo inicia oficialmente

Começou o ano letivo de 2020 no Centro Universitário de Cascavel (Univel), que recebeu veteranos, calouros e professores para o início de um novo ano letivo de aprendizado, busca pelo conhecimento e evolução no ensino superior. A acadêmica de Nutrição, Laura Morelatto Coloda está entusiasmada com o conteúdo que vai aprender neste ano. “Já analisei a grade do curso e é bem interessante, gostei bastante das matérias novas que vou aprender. Gosto muito da instituição, dos professores e de como é a estrutura. Assim como no ano passado a Univel me surpreendeu com o curso e tudo que aprendi, penso que esse ano vai ser melhor ainda”, observa Laura.

Dentre as diversas opções de cursos, a aluna Tauana Lopes decidiu iniciar seus estudos acadêmicos em Direito. “Me identifico, pois além de ser uma área ampla, eu sempre gostei muito do Direito. O primeiro dia de aula está sendo bem legal, conheci os professores, a turma e as expectativas são boas, então tem tudo para dar certo”, diz Tauana.

Jonathan Mark Guerra decidiu cursar Agronomia e está otimista com a experiência de iniciar os estudos no ensino superior. “É uma experiência nova, tudo muito diferente do que eu já estava acostumado com o colégio público e ensino médio. Desde pequeno eu cresci no sítio junto com meus avós, minha família da parte de pai e mãe trabalha com lavoura, sítio, plantação, então sempre estive nesse meio e gosto”, conta Jonathan.

Novidades do melhor Centro Universitário do Paraná

A excelência na qualidade do ensino e infraestrutura moderna, consolidou o Centro Universitário de Cascavel (Univel) como o melhor Centro Universitário do Paraná, segundo o Índice Geral de Cursos (IGC) avaliado pelo MEC (Ministério da Educação). Cascavel, que já é consolidada como um pólo universitário por ter uma vasta parcela da população formada por estudantes, também abriga uma das melhores instituições de ensino privado do Brasil. “A Univel vem crescendo de forma exponencial nos últimos anos sempre com foco na qualidade do ensino e os melhores professores das mais diversas áreas, unindo tecnologia e alto investimento em infraestrutura para proporcionar aos alunos o que há de melhor na educação de nível superior”, pontua o Pró-Reitor Administrativo, Lucas Silva.

Outra novidade é a Clínica Veterinária, construída para unir ainda mais a teoria com a prática. A edificação da Clínica Veterinária conta com área de 2.360 metros quadrados e faz menção a filosofia do seu objetivo maior: educar, desenvolver e humanizar. São ambientes divididos entre laboratórios, salas de cirurgia, internamento, salas de aula e auditório, além da infraestrutura de apoio.

A caloura do curso de Ciências Contábeis, Ana Maria dos Santos Carneiro acredita que fez a escolha certa. “É tudo diferente neste primeiro dia de aula, escolhi cursar Ciências Contábeis porque gosto muito da área, espero aprender bastante e concluir a graduação”, conclui Ana Maria.