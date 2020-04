Voluntários produzem máscaras de tecido para doação

A solidariedade brota em todos os cantos da cidade. Grupos estão se voltando para atender as necessidades daqueles que trabalham na linha de frente do enfrentamento ao Coronavírus, daqueles que não podem comprar máscaras e que precisam deste acessório de proteção individual para estar nos hospitais acompanhando um ente querido.

Nesta luta, mulheres e homens que integram o programa Economia Solidária, que teve as atividades temporariamente suspensas, atenderam ao chamado da Secretaria de Assistência Social (Seaso) e passaram a produzir máscaras de tecido para serem doadas aos servidores da secretaria, aos assistidos pelos programas sociais e a profissionais da área da saúde de hospitais como Uopeccan.

A produção teve início no dia 4 de abril. O grupo que começou pequeno, hoje conta com 19 integrantes, sendo 11 da Economia Solidária e mais 8 voluntários do programa de promoção e integração ao mundo do trabalho. O grupo já ganhou tecido, elástico e linha e confeccionam em suas próprias casas os EPIs. “Assim nossos voluntários não precisam sair de casa, se expor. Nosso grupo nasceu e cresceu dentro da necessidade de produzirmos máscaras, que estavam em falta no mercado e que são tão necessárias para profissionais, pessoas em situação de vulnerabilidade social e acompanhantes de pacientes nos hospitais”, explicou Rosemeri Dall Agnol, coordenadora do Programa de Promoção e Integração ao Mundo do Trabalho.

Mais de 1,5 mil máscaras de tecido já foram confeccionadas pelo grupo e deste total, 450 foram para a Uopeccan. “O projeto também está trocando máscaras por alimentos. A cada 25 máscaras doadas, uma cesta básica é entregue ao doador”, finalizou Rosemeri Dall Agnol.