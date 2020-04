Volvo Cars acelera desenvolvimento de tecnologia autônoma

A Zenuity, empresa de desenvolvimento de softwares de condução assistida e autônoma da Volvo Cars, dá início a uma nova era da indústria automotiva e meios de locomoção. A partir de agora, a empresa se divide em duas para focar os esforços no desenvolvimento de novas formas de condução. Com isso, a Volvo irá acelerar o desenvolvimento e comercialização dos softwares de condução autônoma.

“A Volvo Cars está comprometida em introduzir uma unidade autônoma segura e sem supervisão nas rodovias em sua próxima geração de carros”, disse Håkan Samuelsson, CEO da Volvo Cars. “Permitir que a nova empresa se concentre totalmente nesse desenvolvimento nos ajudará a cumprir essas ambições.”

A Zenuity é atualmente uma joint venture entre a Volvo Cars e Veoneer, que desenvolveu uma plataforma de software para assistências avançadas ao motorista e sistemas de condução autônoma que agora passarão a acelerar a criação de novas tecnologias para o mercado automotivo.

Com a divisão, a parte da Zenuity que pertence à Volvo Cars se concentrará no desenvolvimento e comercialização de software de condução autônoma sem supervisão, que será introduzido na próxima geração de carros com a plataforma modular de veículos SPA2 (segunda geração da Scalable Product Architecture) da Volvo. A nova empresa permanecerá separada da Volvo Cars e executará seus próprios canais de distribuição.

Já a outra parte, que será integrada à Veoneer, líder mundial em desenvolvimento de tecnologias automotivas, focará no desenvolvimento e comercialização de sistemas avançados de assistência ao motorista.

Como parte do acordo, as operações da Zenuity e as pessoas sediadas em Gotemburgo, (Suécia) e Xangai (China), serão transferidas para a nova empresa de propriedade da Volvo Cars. Já as operações e os profissionais sediados na Alemanha e nos Estados Unidos, serão transferidas para Veoneer.

“A nova empresa desenvolverá um software de condução autônoma segura e avançada”, afirma Dennis Nobelius, CEO da Zenuity. “Acreditamos que no futuro haverá apenas um número limitado de plataformas de software globais para condução autônoma. Pretendemos desenvolver uma dessas plataformas inovadoras.”

A estimativa é que a nova empresa inicie suas operações a partir do terceiro trimestre de 2020.

Sobre a Volvo Cars

A fabricante sueca de carros premium foi fundada em 1927 pelo engenheiro Gustav Larson e pelo economista Assar Gabrielsson, na cidade de Gotemburgo e, desde a sua fundação, tem as pessoas em primeiro lugar e no centro da marca. Com produção global na Europa, Ásia e América do Norte, a Volvo tem como objetivo oferecer aos clientes a melhor experiência em mobilidade segura, sustentável e pessoal. Em 2019, a Volvo Car Brasil apresentou crescimento de 15,8% com quase 8.000 veículos emplacados em território nacional e tornou-se líder no segmento de veículos eletrificados com 1.100 unidades de carros híbridos.