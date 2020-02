Zee.Now e Royal Canin promovem ação com ONGs durante o mês do gato

Os animais de estimação fazem parte da rotina de cada vez mais brasileiros. De acordo com um levantamento feito pelo Instituto Pet Brasil (IPB) o número de gatos como pet no Brasil chega a quase 24 milhões. E, no dia 17 de fevereiro, é comemorado o Dia do Gato.

Pensando nos animais que ainda não tiveram a sorte de encontrar um lar, a Zee.Now, braço de tech e varejo de pet shop do grupo Zee.Dog, está com uma ação em parceria com a Royal Canin de 1 por 1: a cada kg de ração para gatos da marca comprado pelo aplicativo outro será doado para as instituições Bigodes do Bunker e Adote um Gatinho. A ação é válida para todas as compras realizadas pelo aplicativo entre os dias 17 a 29 de fevereiro. “Como apaixonados por animais, faz parte da nossa missão pensar também naqueles que ainda aguardam para encontrar um lar e de alguma forma usar o nosso negócio para causar um impacto social positivo”, reforça Thadeu Diz, Diretor Criativo da Zee.Now.

O aplicativo oferece entrega gratuita independente do valor da compra, disponibilidade 24 horas, além de uma curadoria para garantir os melhores produtos para todas as categorias de cães e gatos – alimentos, farmácia, higiene, petiscos, brinquedos e acessórios a qualquer hora do dia ou da noite.

Sobre Zee.Now

A Zee.Now inova no mercado de delivery pet com atendimento 24 horas, entregas em minutos e 100% gratuitas. Startup dos mesmos fundadores da Zee.Dog, a marca de acessórios pet mais conhecida do Brasil, chega para levar o petshop para a palma da mão dos consumidores. E com uma curadoria para garantir os melhores produtos de todas as categorias para cães e gatos como alimentos, farmácia, higiene, petiscos, brinquedos e acessórios a qualquer hora do dia ou da noite.