2ª edição da Planet Franchise tem alimentação como destaque

Planet Franchise realiza a 2ª edição da feira presencial, no dia 20 de janeiro de 2021, no Club Homs – Av. Paulista, 735, com absoluta segurança biossanitária e entrada gratuita para quem busca por boas oportunidades de negócio no ramo de franquias para alimentação.

Cada marca participante vai dispor de mesa, cadeiras, tomadas de energia elétrica e sinalizador. Investidores e candidatos a franqueados farão reservas antecipadas, para reuniões de negócios agendadas. É uma feira presencial com ferramentas de interação para os participantes Brasil afora.

O evento

“É uma feira focada em multiplicar oportunidades para o franqueador, com excelente custo beneficio. E para o empreendedor, a possibilidade de encontrar o grande negócio da sua vida”, sintetiza José Roberto Sevieri – profissional experiente e CEO da Proma Feiras. O executivo acrescenta que o evento conta com diferenciais exclusivos, a exemplo de uma programação qualificada de palestras e conteúdos para o público comprador.

Ao sabor dos negócios

Na edição de janeiro de 2021 da Planet Franchise , das franqueadoras já confirmadas, três se dedicam à área de alimentação, ou seja: produtos gastronômicos marcados pelo sabor e pela qualidade nutricional.

RapChef

Alimentação segura e saborosa para se comer bem onde estiver. Em casa, no trabalho ou na academia, um prato com gosto de feito em casa. Empresa tem mais de 20 anos de experiência e a franquia custa R$ 7.500,00 sem cobrança de royalties nem de fundo de propaganda. O faturamento médio é de R$ 9.000,00 e a rentabilidade de 30%. Retorno do investimento: 6 meses.

Donatello

O cliente monta a própria pizza e recebe via delivery. O empreendimento nasceu em Presidente Prudente (SP), fundado por Rafael Bulhões. Aprimorou processos, consolidou-se como marca e se preparou para se tornar franqueável. Do Oeste Paulista para todo o Brasil, oferece opções de franquias com alto padrão de qualidade e suporte ao franqueado.

Fryeds Food

Nascida no Brasil, em 2016, posiciona-se como a melhor franquia de frango frito no balde – sequinho por fora, suculento por dentro. Tem como diferencial processos pré-definidos e o exclusivo tempero caseiro Fryeds Food. Padro

nização de sabores em todo o Brasil e no exterior. No DNA da marca, qualidade no atendimento e satisfação dos clientes.

Informações detalhadas estão disponíveis em https://www.planetfranchise.com.br/presencial.