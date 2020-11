Prati-Donaduzzi abre processo seletivo para contratação de 120 jovens aprendizes

O Grupo Prati-Donaduzzi, referência na geração de empregos, está mais vez com oportunidades de trabalho. São 120 vagas em aberto para contratação de jovens aprendizes, que farão parte de um time comprometido com a missão de produzir saúde.

Mais do que oferecer um emprego, o Grupo Prati-Donaduzzi preza pelo crescimento e retenção desses talentos. Essa iniciativa é exemplificada com o percentual de efetivação de jovens ao término de contratos, já que dos novos postos de trabalho gerados pelo Grupo no último ano, 25% foram ocupados por integrantes do Programa de Aprendizagem.

A exemplo do jovem aprendiz Daniel Cabrera, que atua no setor de Tecnologia da Informação (TI) da Prati-Donaduzzi, e antes mesmo de finalizar o Programa já recebeu a notícia da efetivação. “Eu gosto muito de TI e me dediquei nos estudos e nas atividades que realizo, porque queria ser efetivado, estou muito feliz pela conquista. Nesse período pude mostrar meu trabalho e aprendi muito sobre o funcionamento da empresa”, explica.

O gerente de pessoas e carreira da Prati-Donaduzzi, Paulo Vitor Denadae Vicelli, explica que a empresa busca a retenção de talentos. “Estamos em pleno crescimento e para dar sustentação às nossas projeções, precisamos de bons profissionais. Temos em nossa essência o foco no desenvolvimento profissional e o programa é uma grande oportunidade para os jovens que querem buscar seu espaço no mercado de trabalho. Esses jovens que chegam até nós estão em início de carreira, cheios de vontade e novas ideias e precisamos retê-los, estimulá-los a estudar, se qualificar e a permanecer conosco”, comenta.

Sobre o Programa

O Programa de Aprendizagem é em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de Toledo-PR e acontece de segunda a sexta-feira, em horário comercial. O jovem cumpre uma jornada de 8h diárias em modalidade compartilhada, sendo que 5h executará serviços nas empresas do Grupo e 3h de aulas/treinamentos. O bom desempenho nas aulas é fator determinante para a permanência no Programa. O contrato tem duração de um ano letivo.

Benefícios

Junto com o posto de trabalho é oferecido aos colaboradores do Grupo benefícios como vale-transporte, vale-alimentação ou cesta básica, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, estacionamento próprio, restaurante, associação de funcionários, plano de carreira operacional, biblioteca e espaço de cafeteria e descanso.

Inscrições

Para este processo seletivo em andamento, o início previsto é fevereiro de 2021. Interessados em concorrer às vagas devem ter de 18 a 22 anos e residir preferencialmente em Toledo-PR ou região. É necessário ter Ensino Médio completo, regularidade com documentos, dispensa do serviço militar para os homens, além disso, é muito importante ter conhecimentos básicos em informática. O processo seletivo seguirá as medidas preventivas à Covid-19 recomendadas pelos órgãos de saúde.

O período para efetuar inscrição é de 23/11/2020 a 08/12/2020. Interessados precisam cadastrar o currículo no site: http://bancotalentos.pratidonaduzzi.com.br/ e candidatar-se para a vaga Jovem Aprendiz 2021. Mais informações podem ser obtidas pelos contatos: (45) 2103-1220 ou pelo WhatsApp (45) 9 9961-0022.

Perfil e Habilidades

O analista de gestão de pessoas com atuação na área de Recrutamento, Fernando Francisco do Nascimento, elenca algumas dicas para o momento da seleção. “Buscamos jovens que tem um perfil curioso, comunicativo, comprometido, que se relacionem bem com pessoas, sejam resilientes e que tenham vontade de aprender. Essas características são diferencias”, explica.

Legenda: Daniel Cabrera é jovem aprendiz na área de Tecnologia da Informação da Prati-Donaduzzi. Foto: Jéssica Dona.

