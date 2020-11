Thanksgiving: saiba como a data é celebrada e suas curiosidades

Uma data para expressar a gratidão por todas as coisas boas que aconteceram ao longo do ano: essa é a proposta do Dia de Ação de Graças. Nos Estados Unidos, o Thanksgiving, como é conhecida essa data, é, ao lado do Natal e do Réveillon, um dos feriados mais importantes desse país. Ele é comemorado pelos americanos sempre na 4ª quinta-feira de novembro.

A origem da data remonta ao século XVI, em Plymouth Colony, Massachusetts, quando os habitantes da vila realizaram uma festa para comemorar a farta colheita dos alimentos daquele ano, após inúmeros invernos rigorosos que dizimaram parte da população. Em 1620, depois de muitas intempéries, os peregrinos fundadores da vila passaram a festejar a boa safra. No ano seguinte, a fim de repetir o agradecimento pelas colheitas, o governador da vila decidiu organizar uma comemoração, reunindo colonos ingleses e americanos nativos.

A data, que não está associada a nenhuma religião, se popularizou com o passar dos anos, sendo comemorada também em outros países, por povos de diferentes raças e credos, como na Holanda, Libéria, Canadá e na australiana Norfolk Island. No Brasil, o Dia de Ação de Graças foi instituído por lei em 17 de agosto de 1949, durante o governo de Eurico Gaspar Dutra. Aqui, ele também é celebrado na 4ª quinta-feira de novembro, mas não é feriado e a comemoração não tem a adesão de muitos brasileiros. A maior parte das pessoas que comemoram a data no Brasil é imigrante dos países de língua inglesa.

Saiba algumas curiosidades sobre o Thanksgiving:

Nos Estados Unidos, cerca de 50 milhões de perus são consumidos no Dia de Ação de Graças, também conhecido como “Turkey Day” (Dia do Peru).

No Canadá, uma vez que está localizado mais ao norte, o Dia de Ação de Graças é comemorado antes dos Estados Unidos, em virtude do tempo da colheita.

O Dia de Ação de Graças é celebrado com festas, missas, orações e desfiles. A Macy’s, uma das mais famosas lojas de departamento dos Estados Unidos, é responsável pela maior parada que acontece no mundo no Dia de Ação de Graças. Conhecido como Macy’s Thanksgiving Day Parade, o desfile realiza-se em Nova Iorque desde 1924.

Na mesa dos americanos, para celebrar a data, não pode faltar, além do tradicional peru, abóboras, tortas de maçãs e de nozes, cookies, batatas-doces, purê de batatas e molho de cranberry.

A tradicional Black Friday americana (essa sim teve muitos adeptos no Brasil) surgiu depois do Thanksgiving Day e é um evento que ocorre logo após o Dia de Ação de Graças. Nesse dia, a maior parte das lojas oferecem grandes descontos.