Abertas as inscrições para o Programa de Jovem Aprendiz Industrial

A captação de novos talentos é uma atividade recorrente dentro da Cooperativa e que está disponível para todos por meio dos programas de trainee, estágio e jovem aprendiz.

No Programa voltado aos aprendizes, a Copacol conta com o formato cooperativo (com a participação de jovens entre 14 e 16 anos) e o industrial (com idade entre 18 e 23 anos). Para abrir espaços a estes alunos, a Copacol abriu durante a última semana, a inscrição para formação de uma nova turma do Programa Jovem Aprendiz Industrial.

Para participar do processo seletivo os interessados devem preencher alguns requisitos entre eles estar cursando ou ter concluído o ensino médio e residir em Cafelândia ou Nova Aurora, visto que deverão atuar nas Unidades Industriais de Aves e Peixes, ou na Fábrica de Ração destes municípios.

“Os jovens interessados precisam realizar a inscrição pelo site da Copacol, www.copacol.com.br até o dia 15 de agosto”, explicou a parceira de negócio, Miryan Wessler.

Ao decorrer do Programa, os jovens terão 4 horas diárias de atividade prática supervisionadas pelos líderes e um dia na semana de aula teórica realizada pela Faculdade Unica.