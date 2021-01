Abertas as vagas para os CMEIs Anaju e Sonho de Criança em Três Barras do Paraná

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura informa que há vagas para turmas nos CMEIs Anaju e Sonho de Criança. Podem ser matriculadas para o Berçário crianças de 0 e 2 anos. As listas de espera seguem para as turmas do maternal I e II, de crianças de 3 e 4 anos.

Os pais interessados em realizar a matrícula para o ano de 2021 devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura pelo telefone (45) 32352173 ou na Avenida Paraná 520 – Centro, Três Barras do Paraná– PR.

Documentos necessários: Certidão de Nascimento, Declaração de Vacina e comprovante de residência (talão de luz). É importante que o telefone e o endereço informados estejam sempre atualizados.

CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIs)

Os CMEIs do município desenvolvem ações com base nos eixos: Interações e Brincadeiras, contribuindo para a formação integral das crianças de 6 meses a 5 anos. Prestam atendimento parcial de 2ª a 6ª feira das 7h30min às 12h e das 13h00min às 17h30min, oferecendo atividades educativas lúdicas e diversificadas, planejadas de acordo com os Campos de Experiências, Direitos e Objetivos de Aprendizagem articulados com alimentação adequada às crianças, segurança e higiene.