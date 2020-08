Ação da Seaso oferece abrigo para moradores de rua de Cascavel

Com a previsão de queda brusca na temperatura nos próximos dias e as chuvas que vêm sendo registradas em Cascave , a Secretaria de Assistência Social (Seaso) reiniciou ontem (19) à noite a abordagem feita aos moradores de rua. Entre os 12 abordados apenas cinco não aceitaram o acolhimento. “Tudo foi muito tranquilo. Não tivemos nenhum problema”, disse a secretária Rose Vascelai, da Assistência Social.

A abordagem foi feita pelas equipes do Plantão Social com o apoio dos servidores da Guarda Patrimonial, Samu e Consultório na Rua, que encaminharam os moradores de rua para o Centro Pop, localizado na rua Vitória, e para o Albergue Noturno. “Nestes locais o Município oferece, além do pouso, alimentação, café da manhã, almoço, jantar e banho. O café da manhã e o almoço são preparados no centro Pop e para o jantar nós providenciamos marmitex. Nos locais para onde são levados para passar a noite, todos recebem kits de higiene pessoal e toalhas limpas. Nós temos condição de atender todos os moradores de rua, inclusive os vindos de fora”, explicou a Secretária de Assistência Social.

Esta é uma ação de emergência realizada pela Seaso para proteger estas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. “Nós pedimos que caso alguém veja ou encontre alguma pessoa dormindo nas ruas nestes dias frios e chuvosos, que liguem para o Plantão Social, no número (45) 9 8431 6373, para que possamos fazer a abordagem e encaminhá-los para um local seguro, protegido e quentinho”, finalizou.