Ação solidária promove a entrega de 100 cestas básicas à entidade

A empresa UPL e a Lar Cooperativa realizaram na segunda-feira (18), a entrega da doação de 100 cestas básicas à Sociedade Semear de Medianeira-PR. A ação fez parte do programa Cooper UP, desenvolvido pela UPL, que no ano de 2020 trabalhou com o tema – “Conexão que gera solidariedade”, no qual 900 cestas básicas foram entregues para entidades brasileiras de apoio a crianças e idosos em nome de cada cooperativa participante.

A Sociedade Semear, uma entidade assistencial e beneficente, nasceu em 2000 com o objetivo definido de auxiliar as famílias a cuidar das crianças e adolescentes de um dos bairros mais vulneráveis do município. Com 20 anos de trabalho e história, atua com Programas e Projetos Sociais, atendendo por mês mais de 1.200 crianças e adolescentes de toda a região.

As doações foram recebidas pela fundadora Leci Desbessel e sua equipe de trabalho. “Somos muito gratos à UPL e Lar, essa doação com certeza fará diferença na vida das crianças e suas famílias, minimizando a situação de vulnerabilidade agravada com a Covid-19”, afirma Leci.

A entrega foi realizada pelo superintendente de Negócios Agrícolas da Lar, Vandeir Conrad; o gerente da Divisão de Insumos Agrícolas da Lar, Ramiro Marcelo Debortoli Criveletto e o consultor técnico comercial da UPL, Alexandre Comae.