Acipa promove o Concurso de Vitrines Natalinas em Palotina

A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Palotina (Acipa) está divulgando em suas redes sociais as vitrines das 23 lojas que se inscreveram para o Concurso de Vitrines Natalinas. O concurso visa fomentar as vendas no comércio local tendo as vitrines como chamativo aos consumidores, além de fomentar o espírito natalino entre as pessoas.

Participam do concurso, as seguintes empresas: Alternativa Certa, Aos Pares Palotina, Carlize Esportes, Carolina Calçados (Lojas 1 e 2), Casa Leonard – Palotina, Claudio Paisagista, Coperfarma Palotina, Criativa Presentes Móveis e Decorações, Hipermercado C.Vale, La Mode, Loja Catarinense, Loja São Roque Departamentos, Oficina da Moda, ONE STORE – Baby Center, Ótica Modelo, Ótica Visão Exata (Lojas 1 e 2), Palotina Esportes, Palotina Tintas, Relojoaria Oriente, Taba – Restaurante, Pizzaria e Choperia e Via Lupo.

As três vitrines destaques serão premiadas. A divulgação do resultado ocorrerá no dia 22 e a premiação será entregue no dia 23 de dezembro. Para ver as vitrines acesse www.facebook.com/acipa.palotina