Aeroporto de Cascavel está pronto e aguarda liberações

A construção do Aeroporto Coronel Adalberto Mendes da Silva ou SBCA, em Cascavel, na Região Oeste, está 100% concluída, de acordo com a prefeitura, aguardando apenas as liberações por parte da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e Aeronáutica, para que o terminal possa começar a funcionar.

Nesta segunda-feira (10), logo após assinar a ordem de serviço para o início da obra do Trevo Cataratas, o governador Ratinho Junior vistoriou as obras de modernização do aeroporto. “É uma obra estruturante que traz mais investimentos para o Paraná. Cascavel merecia um aeroporto de primeiro nível”, afirmou Ratinho Junior.

A previsão é que em setembro haja a migração do antigo para o novo ponto de embarque e desembarque da cidade. A obra envolveu mais de dez contratos e investimento de cerca de R$ 40 milhões.

O Governo do Estado participou disponibilizando recursos do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), administrado pelo Paranacidade e pela Fomento Paraná. Foram R$ 8 milhões para a construção do novo terminal de embarque e desembarque e mais R$ 3 milhões para a compra de mobiliário.

Há, ainda, verba federal a fundo perdido (R$ 2,3 milhões), da Itaipu Binacional (R$ 4 milhões) e verba municipal. Apenas o prédio principal do terminal de passageiros (Octacílio Mion) custou cerca de R$ 19 milhões.

A estimativa é que o espaço possa receber em pouco tempo a circulação diária de até 1.200 pessoas, atingindo a marca de mais 400 mil passageiros por ano. Até por isso, já há estudos para uma ampliação, com a construção do terminal 2.

Intervenção

A intervenção completa englobou a revitalização e duplicação de 2,2 quilômetros da Avenida Ítelo Webber com novo sistema de iluminação, seis quilômetros de cerca, estacionamento para 398 automóveis, sistema de drenagem da água da chuva do sítio aeroportuário, novo pátio de estacionamento das aeronaves com piso de concreto, iluminação em LED, um novo terminal de passageiros com cinco portões e dois pavimentos, dois fingers, uma novidade entre os aeroportos do interior do País; mobiliário aeroportuário, equipamentos de informática e novas esteiras; deslocamento dos nove hangares particulares para uma nova área dentro da faixa de segurança; e demolição da estrutura atual, construída nos anos 70.

Voos

O aeroporto de Cascavel tem voos com destino a Curitiba, Guarulhos (SP), Campinas (SP) e Porto Alegre, em operações das companhias Gol e Azul. “É o momento de prestar contas de um grande presente para Cascavel, que saiu do papel com a ajuda do Governo do Estado”, ressaltou o prefeito Leonaldo Paranhos.