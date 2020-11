Aeroporto: Novo terminal será inaugurado dia 1º de dezembro

O novo terminal de passageiros do Aeroporto Municipal de Cascavel será inaugurado no dia 1º de dezembro com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e do governador Ratinho Junior. A solenidade acontece às 14h30 e será restrita a convidados.

O início das operações no novo terminal, no entanto, está previsto para o dia 7 de dezembro, data em que se comemora o Dia Internacional da Aviação Civil.