Agentes e profissionais da cultura devem realizar cadastro em Rondon

A Prefeitura de Marechal Rondon, por meio da Secretaria de Cultura, comunica que está aberto o período de cadastramento de agentes culturais e profissionais do setor cultural. A iniciativa tem como intuito aprimorar o banco de dados do município para, consequentemente, organizar e sistematizar as informações do setor.

O objetivo da Secretaria de Cultura é utilizar os dados para analisar os principais aspectos da cadeia produtiva da área, servindo para a construção de indicadores culturais e como norte para elaboração de novas políticas públicas para o segmento.

Para a realização do cadastramento é necessário preencher o formulário disponível nos links abaixo, até final de agosto deste ano. Podem ser cadastrados membros dos seguintes eixos culturais: música, dança, teatro, canto, circo, artes visuais, artesanato, contação de história, literatura, museu entre outros.

Vale lembrar que o cadastro deverá ser feito em dois links diferentes, um do município e outro do estado.

Podem se cadastrar:

– Pessoas físicas

Link 1:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCym2CQIqbq09JEeHKSMsVtUUwz6ClOUxLg1hxhKOmTlMVvA/viewform?usp=sf_link

Link 2:

http://www.sic.cultura.pr.gov.br/cadastro/agente.php

No cadastro deverão constar nome completo, endereço, e-mail, nome artístico, área de atuação, data de nascimento, nível de escolaridade, endereço e telefone. O interessado deverá ainda anexar comprovante de atividades culturais (portfólio de atividades dos últimos dois anos) e o perfil das redes sociais, como facebook, instagram e youtube (site se tiver).

– Pessoas jurídicas e ou Organização da Sociedade Civil

Link 1:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZzXbIfTE_eOCSW4uZs2_IEocc-tcJ9V_skOpD6Z2cduSlXA/viewform?usp=sf_link

Link 2:

http://www.sic.cultura.pr.gov.br/cadastro/agente.php

O cadastro deverá conter o nome completo do responsável legal e da entidade, endereço de e-mail, nome artístico, área de atuação (seguimento artístico), data de nascimento e ou data de fundação, endereço e telefone. Anexar ainda o estatuto, comprovante de atividades culturais (portfólio de atividade dos últimos dois anos) e Facebook, Instagram e Youtube (site se tiver).