Agronegócio é tema de encontro do governador e o embaixador do Irã

O governador Ratinho Junior recebeu nesta sexta-feira (24) o embaixador do Irã no Brasil, Hossein Gharibi. Eles conversaram sobre agronegócio e a relação comercial dos dois países. O Irã é o principal comprador do milho paranaense e um dos principais destinos dos produtos do Estado no Oriente Médio. Na balança comercial, o Paraná importa grandes quantidades de ureia do país asiático. Participou do encontro o empresário Marshal Sahari, que planeja aumentar os investimentos no mercado de fertilizantes para a agricultura.

O governador afirmou que o Estado tem vocação agrícola e é sede das principais cooperativas da América Latina. Ele citou o crescimento de 2,3% no Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2020, mas disse que os reflexos da pandemia serão sentidos nos próximos meses e que o Paraná busca ampliar a atração de investimentos para gerar novos empregos.

“O agronegócio representa quase 40% do nosso PIB. Queremos industrializar cada vez mais a produção e nos colocamos à disposição para auxiliar a construir novas soluções nessa relação comercial”, disse Ratinho Junior.

Essa foi a primeira visita do embaixador ao Estado. Ele ocupa o cargo diplomático desde abril. “Temos uma relação comercial histórica com o Brasil. Queremos expandir e diversificar as trocas econômicas. E estou feliz por começar esse diálogo com o Paraná por causa do potencial do Estado em diversos segmentos, mas principalmente no agronegócio”, afirmou Gharibi.

A exportação de milho paranaense para o país persa alcançou, em 2019, US$ 395,9 milhões. O Brasil consome cerca de 5,5 milhões de toneladas de ureia por ano e 25% do produto é importado pelo Porto de Paranaguá. O Irã ocupa a 23ª posição no ranking das exportações brasileiras, segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Na outra ponta, é o 70º país em importação.

Arla

Além da importação de fertilizantes por parte do Estado e da possibilidade de expandir a relação comercial, outra pauta do encontro foi a Arla (Agente Redutor Líquido de Óxido de Nitrogênio Automotivo), um reagente composto por grandes quantidades de ureia de alta pureza em água desmineralizada, utilizado para reduzir quimicamente a emissão de óxido de nitrogênio nos gases de escape dos veículos movidos a diesel. O Irã tem desenvolvido essa tecnologia com sucesso.

Outra possibilidade de investimento no médio prazo é a instalação de um centro de pesquisa em nanotecnologia aplicada ao agronegócio no Oeste do Estado. A ideia é unir o potencial tecnológico desenvolvido por pesquisadores do Irã em parceria com a Embrapa. A nanotecnologia pode ajudar o monitoramento das condições do solo, crescimento da safra e no aumento da produtividade.

Presenças

Participaram do encontro o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o deputado federal Evandro Roman, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil–Irã; Masoud Jafari, empresário iraniano que mora no Brasil há 25 anos; Marshal Sahari, empresário do setor de fertilizantes; Valmor Felipetto, CEO do Grupo Fertipar; e o empresário Jaime Zorzetto.