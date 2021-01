Agronomia: aulas práticas que desenvolvem o aprendizado

O saber agrícola cresceu junto da população, das tecnologias e da preocupação com o meio ambiente, se tornando uma área ampla. No Centro Universitário de Cascavel – Univel o aluno tem a possibilidade de aprender sobre as mais diversas áreas do ramo, como a produção agropecuária, administração e economia rural, engenharia rural, indústria e venda de alimentos, zootecnia, entre outras.

Para preparar os alunos para ingressar nesse amplo mercado profissional, a grade curricular do curso une teoria e prática, sendo as aulas fora de sala de aula essenciais para uma formação completa. Para isso, a instituição conta com o moderno Centro Tecnológico, que possui laboratórios especializados e equipamentos de última geração, além da Fazenda Escola, que dispõe de atividades ao ar livre com dinamismo e técnicas avançadas em 17,24 hectares de área. Na Univel, o curso de Agronomia é voltado para a formação prática e empreendedora, para que o aluno se torne apto para trabalhar em agroindústrias e cooperativas de todo o país.

A coordenadora do curso de Agronomia, Vanessa Taques Batista Josefi, reforça a importância da prática para a graduação. “As aulas práticas do curso de Agronomia são essenciais para que ocorra o aprendizado ideal entre o ensino teórico/prático. O profissional da agronomia vai passar por situações na sua carreira profissional em que é necessário o conhecimento prático, como a identificação de um patógeno em uma cultura, identificação de pragas, regulagem de maquinários e implementos agrícolas, entre outros. Por isso a importância das reposições das aulas práticas que não ocorreram durante a pandemia, assim como a oferta das práticas que ocorreram normalmente durante o segundo semestre de 2020”, conta.

Pensando assim, em 2020 as aulas práticas do primeiro semestre foram todas repostas ao final do ano, após o período de quarentena, reforçando os conteúdos teóricos das aulas online e cumprindo assim o calendário acadêmico previsto. Entre aulas de Geologia do Solo, Mecanização, Fitopatologia e de Introdução à Agronomia, que aconteceram nos laboratórios e Fazenda Escola, os alunos ainda participaram de visitas técnicas em propriedades rurais, visualizando na prática o futuro da profissão.

Vestibular Univel 2021

