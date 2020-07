Alep destina verba para acesso de universitários às aulas

A Assembleia Legislativa do Paraná vai destinar R$ 1,5 milhão para a compra de equipamentos que permitirão aos alunos das universidades estaduais acesso às aulas online. O anúncio foi feito pelo presidente do Legislativo, deputado Ademar Traiano, e pelo primeiro secretário, deputado Luiz Claudio Romanelli, na sessão plenária remota desta quarta-feira (22).

O superintendente-geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Governo do Paraná, Aldo Bona, apresentou aos deputados um levantamento com o quantitativo de universitários que enfrentam dificuldades para acompanhar as aulas online devido à falta de equipamentos e conexão adequada. “Nós acordamos com o governador que nós vamos repassar para a Secretaria da Fazenda R$ 1,5 milhão para que as universidades possam comprar esses equipamentos e permitir que os alunos, na sua totalidade, possam estudar online. É mais um gesto da Assembleia Legislativa de apoio aos paranaenses com a devolução de recursos oriundos da nossa economia”, anunciou Traiano.

Romanelli explicou que os equipamentos adquiridos pelas universidades serão emprestados aos universitários pelo período necessário “Os equipamentos não serão doados aos alunos. Eles ficarão nas bibliotecas das universidades e o aluno que não tiver o equipamento poderá fazer o empréstimo para utilização desses equipamentos enquanto necessitar. É uma forma de ajudar a voltar essa nova normalidade que é a aula não presencial enquanto dura esse período de pandemia”.

A Universidade Estadual de Londrina, que adotou as aulas online há quase um mês, ficará responsável por fazer a gestão da compra e a distribuição dos equipamentos conforme a demanda de cada universidade estadual. A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) iniciou as aulas virtuais na última segunda-feira e a Unicentro anunciou o início das aulas virtuais para o próximo dia 29. A Unespar também mantém atividades acadêmicas online.