AlteraÃ§Ãµes de acesso Ã  BR 277 aumentam a seguranÃ§a dos usuÃ¡rios

Alterações de acesso à BR 277 aumentam a segurança dos usuários

Por meio do Programa de Redução de Acidentes (PRA), a Ecocataratas realiza periodicamente reuniões com o Comitê de Segurança Viária, onde profissionais de diversas áreas da concessionária e de instituições governamentais como o Departamento de Estradas de Rodagem (D.E.R) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) se reúnem para discutir medidas de segurança viária, que tem por objetivo aumentar os índices de segurança em toda a extensão da BR 277 sob concessão da Ecocataratas.

Essa comissão avalia os pontos onde está mais suscetível a acidentes, discute as várias formas de ocorrência e o que pode ser realizado nestes locais. Com base nesses estudos algumas melhorias são viabilizadas, como a readequação de acesso que será realizado nesta sexta-feira (25) na BR 277 Km 591, próximo ao viaduto XIV de novembro (passarela), em Cascavel. Esta ação foi realizada após análises do PRA e em acordo com o Poder Público Municipal com objetivo de trazer mais segurança aos usuários.

Confira como ficarão os acessos:

No Km 591 será fechado um dos acessos da via marginal para a rodovia. Próximo ao local fechado, o acesso existente será readequado para que os motoristas que transitam na via marginal acessem a rodovia de forma mais segura.

Para saber condições de tráfego entre em contato com a Ecocataratas acesse o site www.ecocataratas.com.br ou por meio do perfil no Twitter: @ecocataratas e Instagram: @ecocataratas_. Para mais informações ligue para o 0800 450 277.