Alunos da Unioeste de Foz iniciam atividades contra Covid-19

Na primeira semana de agosto mais quinze alunos do curso de Enfermagem no Campus de Foz do Iguaçu da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) passaram a atuar no combate ao Coronavírus através de uma seleção da Prefeitura da cidade.

Os acadêmicos estão desenvolvendo diversas atividades no hospital municipal Padre Germano Lauck, nas unidades básicas de saúde e nas barreiras sanitárias da cidade com a supervisão de profissionais da área.

A aluna de Enfermagem, Mercedes Calil Ohana, está no setor de triagem do hospital municipal e comenta sobre como tem sido a experiência. “Tem pessoas que chegam na triagem muito nervosas e com medo por estarem com algum sintoma. Nosso papel ali é acolher e orientar. É muito gratificante ver as pessoas saindo do hospital mais tranquilas, mesmo depois de fazerem a coleta para o exame”.

A atuação nas unidades básicas de saúde, segundo o chefe da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura, Roberto Doldan, consiste na orientação dos alunos à população sobre o Coronavírus. Além disso, os estudantes também auxiliam com outras demandas que foram reprimidas por causa da pandemia, mas que estão retornando gradativamente e com todos os cuidados necessários, como os casos de doentes crônicos e a procura por programas de saúde.

Já nas dezessete barreiras sanitárias, instaladas na cidade, os alunos estão auxiliando no monitoramento de pessoas assintomáticas que passam por esses pontos. Uma planilha eletrônica ajuda nesse controle e os acadêmicos são responsáveis por ligar para essas pessoas e saber mais detalhes do quadro clínico, além de questionarem se os pacientes estão fazendo o isolamento domiciliar.

“A parceria com os acadêmicos da Unioeste e de outras universidades tem feito a diferença no enfrentamento da pandemia da Covid-19 em Foz do Iguaçu. Os acadêmicos colaboram com informação e conhecimento em várias frentes de trabalho”, destaca Doldan.

Alunos Combate

Além dos quinze alunos selecionados na última semana, outros 41 estudantes de enfermagem já estão atuando desde março em atividades de combate a Covid-19.

O projeto Contribuição das Ações de Extensão da Unioeste no combate a pandemia do Novo Coronavírus nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, conta com a participação de 18 alunos, além de estudantes de mestrado, especialização e seis egressos do curso de Enfermagem. As atividades neste projeto envolvem o atendimento a central de informações Covid, barreiras sanitárias do Ceasa e no Eadi, apoio a assistência hospitalar no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu e aos serviços de vigilância epidemiológica nos municípios de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Medianeira. Os alunos também auxiliam nos serviços de vigilância epidemiológica na Regional de Saúde de Foz do Iguaçu. As bolsas são financiadas pela Fundação Araucária e Superintendência de Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná (Seti).

Outro projeto que os alunos integram é o das Barreiras Sanitárias para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19, na região da Tríplice Fronteira, coordenado pela professora Mara Ripoli. As ações são nas barreiras sanitárias do município de Foz do Iguaçu e contam com a participação de 23 alunos.