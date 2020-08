Alunos da Univel participam de aulas práticas na Fazenda Escola

Um lugar para colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante a graduação, a Fazenda Escola do Centro Universitário de Cascavel (Univel), possui uma estrutura voltada ao aprendizado, onde os acadêmicos do curso de Agronomia tem a oportunidade de cultivar plantações de milho, feijão, soja e também aprender sobre adubação, manejo integrado de pragas e projetos de soja que envolvem análises químicas.

Voltando às aulas práticas, os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar diversas atividades das disciplinas de mecanização agrícola, fitopatologia, física do solo e introdução a agronomia. “As aulas práticas na Fazenda Escola estão sendo bem produtivas, tivemos as reposições das matérias, e foi bem tranquilo com o pessoal mantendo uma distância, todos de máscara. Essas aulas são importantes para nosso aprendizado, estávamos sentindo falta delas, até mesmo o diálogo com os professores é diferente, a compreensão é melhor”, conta o acadêmico do curso, Alan Ultzeiheimer.

Nas aulas, os acadêmicos puderam ver como funciona a regulagem de uma semeadeira e plantadeira para diferentes culturas, observar a sintomatologia e diagnose de doenças foliares para algumas culturas de inverno, realizar experimentos com diferentes culturas de cobertura de solo, implantar culturas de inverno, entre tantas outras atividades. “Nas aulas práticas o aluno pode vivenciar situações que ele vai passar na prática, no atendimento e na assistência técnica junto ao produtor. Foi o caso da disciplina de mecanização agrícola e de fitopatologia, que são voltadas ao perfil profissional, em que o aluno vai se deparar com a identificação de doenças no campo e também situações em que ele vai ter que fazer a regulagem das máquinas, seja para plantio ou para pulverização”, explica a Coordenadora do curso de Agronomia, Vanessa Batista Taques.

Sobre o curso

O curso de Agronomia da Univel é voltado para a formação prática e empreendedora das atividades agropecuárias, que tornam o engenheiro agrônomo apto para trabalhar nas diversas atividades do setor. Além disso, para que os alunos tenham maior conhecimento e entendimento das áreas estudadas, o curso de Agronomia conta com laboratórios modernos de química, física, microscopia, microbiologia, fitopatologia, instrumentos de topografia e georreferenciamento. O egresso do curso de Agronomia tem um vasto campo de trabalho e suas funções podem ser desenvolvidas em diferentes setores, como pesquisa e desenvolvimento, área comercial e prestação de serviços.