Alunos de Agronomia da Univel apresentam trabalhos de irrigação sustentável

Os acadêmicos do curso de Agronomia do Centro Universitário de Cascavel – Univel realizaram uma exposição dos trabalhos desenvolvidos na disciplina de irrigação e drenagem. Em grupos eles desenvolveram trabalhos de irrigação sustentável colocando a criatividade e o conhecimento em prática. “A proposta do trabalho foi uma apresentação de um sistema de irrigação sustentável, durante a disciplina os acadêmicos aprendem todos os sistemas de irrigação que nós temos hoje no mercado de trabalho, a questão de vendas e até mesmo como eles podem fazer o seu sistema de irrigação de forma mais caseira e com um custo acessível. Então nós temos, por exemplo, trabalhos com uso de energia solar, energia eólica, reuso de água, cisternas, onde durante períodos de cheia eles vão coletar essa água e em períodos de seca eles utilizam a água para fazer o processo de irrigação das culturas”, explica o professor da disciplina de irrigação e drenagem, Adriano Vitor Azevedo.

Marciele Pasca, acadêmica do curso de Agronomia, conta sobre a experiência de realizar o trabalho. “Tivemos que colocar no papel a ideia e ver como montar. Fizemos um projeto que fosse viável para os agricultores, acessível com relação ao custo e que tivesse uma renda extra ou que eles pudessem trabalhar diretamente na área, então nós escolhemos trabalhar com a hidroponia e integração de peixes, é um sistema que não tem uma utilização muito abundante de água porque ela fica reciclando. Foi um desafio bem grande montar o projeto, mas depois que encaminhamos foi tudo dando certo e ficou bem legal o resultado”, conta a acadêmica.

A coordenadora do curso de Agronomia da Univel, Vanessa Taques Batista Josefi, observa que os trabalhos foram repletos de conhecimento e criatividade. “Destaco a questão da criatividade, foi feito uma proposta que eles teriam que fazer um sistema de irrigação sustentável e a partir disso realizaram um estudo e usaram a criatividade, que hoje é um ponto importante dentro do mercado de trabalho. Houve comprometimento, todos os grupos fizeram, entregaram seus trabalhos, então são duas características pensando em mercado de trabalho que é o que desejamos, comprometimento e a criatividade deles também, o resultado dos trabalhos ficou muito bacana, os acadêmicos se dedicaram e viram a prática dentro do que foi proposto”, observa a coordenadora.

Para o acadêmico Giovani Jhonatan Ferreira dos Santos foi uma nova experiência. “Não tínhamos passado por nenhuma experiência relativa, mas foi um trabalho muito gratificante pelo simples fato de termos que buscar algo diferente para todos e ter montado algo tão grande em uma escala tão pequena. Foi um trabalho que saiu fora do nosso roteiro padrão e apresentar um trabalho desses é uma experiência gratificante. Você pode envolver os alunos em projetos que realmente desenvolvam suas habilidades para que eles consigam evoluir e colocar o conhecimento em prática, facilitando assim o que aprenderam em sala de aula e com isso se tornar profissionais”, conclui Giovani.