Alunos de Psicologia da Univel ajudam famílias da Cootacar

Os acadêmicos do curso de Psicologia do Centro Universitário de Cascavel (Univel), iniciaram uma campanha para arrecadar caixas de leite e ajudar as famílias da Cooperativa dos Trabalhadores Catadores de Material Reciclável (Cootacar). A professora Lucimaira Cabreira explica que os alunos além de atuarem na Cootacar realizando estágio tiveram a iniciativa de realizar a campanha. “Essa campanha de arrecadação de leite longa vida é destinada às famílias que compõe a Cootacar, principalmente com crianças pequenas. A Cootacar é um campo de estágio nosso e em uma ação solidária, os alunos, sendo conhecedores da história e da vulnerabilidade dessas famílias, planejaram a arrecadação e foram em busca de parceria”, conta a professora.

A acadêmica de Psicologia, Daiane Ossovski, conta sobre como a turma organizou a ação. “Enquanto acadêmica, é muito satisfatório poder fazer parte desse projeto que faz a diferença na vida das pessoas podendo também colocar em prática os conteúdos estudados em sala. Mesmo com todas as limitações, a equipe toda está muito engajada com a divulgação e busca por parcerias para que as doações sejam um sucesso. Também será montado kits de higiene pessoal e entregue para os idosos junto com cartinhas de incentivo para continuarem tomando os devidos cuidados. E com objetivo de abranger um número maior de doações, o grupo teve a ideia de fazer parceria com um supermercado da cidade que disponibilizou um espaço em todas as unidades um espaço em todas as unidades para receber as arrecadações”, conta Daiane.

Para a coordenadora do curso de Psicologia da Univel, Dra Caroline Buosi Velasco, o psicólogo tem um papel primordial na adaptação da nova rotina de vida que a pandemia trouxe e os alunos estão vivendo isso na prática através do estágio. “Essa pandemia trás para nós a necessidade de muitas adaptações em nosso comportamento e mudanças na rotina de vida. A psicologia está diretamente relacionada ao nosso repertório de comportamento, a como agimos, nos organizamos diante das rotinas que tínhamos para uma nova realidade. Então eles estão atuando em vários grupos, para que possamos minimizar os efeitos da pandemia na vida dessas pessoas”, explica Caroline.

O projeto dos acadêmicos faz parte do estágio da disciplina de Psicologia Social Avançada e as doações podem ser entregues nos Supermercados Irani em Cascavel ou na sede da cooperativa que fica na Rua Manaus 1524 (antigo Ecolixo), de segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h30.