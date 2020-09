Alunos FAG fazem visitas técnicas para aprimorar o conhecimento

Com o intuito de oportunizar aos acadêmicos dos cursos de Design de Interiores e Arquitetura e Urbanismo do Centro FAG de conhecerem melhor a profissão, foram realizadas duas visitas técnicas. Alunos de Design de Interiores conheceram a Empresa Machado Acabamentos, onde conheceram todo o showroom. “Nesta visita eles puderam ver todos os materiais que vão utilizar num projeto de interiores. Pisos, revestimentos, louças, metais, iluminação. Essa foi a primeira visita que fizemos e vamos dar sequência. Eles também vão conhecer marmoraria, marcenaria, fábrica de tecidos. É uma aproximação do aprendizado com a prática real do mercado”, enfatiza Sciliane Sauberlich, coordenadora do curso.

Outra visita técnica aconteceu em um prédio comercial, que já está em fase de acabamento, no centro da cidade de Cascavel. Sciliane é a responsável pelo projeto Arquitetônico da obra. Para esta experiência, alunos do 4º período do curso de Arquitetura e Urbanismo também foram convidados. “Foi uma ótima oportunidade de mostrar para eles um pouco mais sobre a profissão, como as duas áreas se complementam e a importância de trabalhar em parceria”, comenta a professora Sciliane.

Acompanharam os alunos, o professor Vinícius Fidelis e a professora Ana Paula Horita, que também foi a organizadora desta visita.