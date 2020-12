Anjos Colchões & Sofás inaugura a 100ª loja e intensifica presença no exterior

Em meio aos desafios econômicos acarretados pela pandemia do novo Coronavírus, a paranaense Anjos Colchões & Sofás mostrou-se determinada em manter seu plano de expansão, o qual pretende chegar a 500 lojas até 2025. Especializada no segmento de colchões e estofados, a rede de franquias inaugura no Paraguai sua 100ª loja, uma marca histórica que se soma aos excelentes resultados conquistados pela franqueadora em 2020.

Desde a segunda quinzena de março, quando as medidas de isolamento social foram decretadas oficialmente no Brasil, a Anjos Colchões & Sofás investiu em estratégias que assegurassem as atividades, mesmo de portas fechadas e, já em junho, registrou um pico no faturamento, com aumento de 93% se comparado ao mesmo período do ano anterior, e manteve o crescimento nos meses seguintes, com 56% em julho e 89% em agosto. Em novembro, a franqueadora permaneceu em franca expansão, com um avolumamento de 59% na venda de novas unidades, quando confrontado com o mesmo mês do ano de 2019.

Com uma base sólida de franqueados qualificados, que se engajam em levar a marca a um novo patamar de expansão, a rede prosperou durante 2020 também com a venda de franquias. É o caso, por exemplo, da multifranqueada Isabella Garcia André, que aos 28 anos de idade comemora sua jornada empreendedora junto a rede, abrindo sua quarta franquia em solo paraguaio. “O Paraguai tem características que o tornam bastante atrativo, as perspectivas econômicas são boas e o povo é bastante receptivo. A primeira unidade que abri foi em 2014 e dois anos depois inaugurei a segunda, ambas na Ciudad Del Este. Em 2018, levei a marca para a cidade de Katuete e, agora em 2020, tenho o prazer de chegar em Santa Rita, uma das principais colônias brasileiras no país”, explica Isabella.

De acordo com a ABF (Associação Brasileira de Franchising), o Paraguai é o terceiro país mais procurado pelas redes brasileiras quando desejam alavancar o processo de internacionalização, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e Portugal. Com 30 anos de história, a Anjos Colchões & Sofás é uma empresa familiar e tem no comando do processo de expansão o diretor de franquias, Leonardo dos Anjos, que assumiu o cargo este ano prometendo muito trabalho e dedicação.

“Meu objetivo é alcançar o número de 500 lojas em operação dentro de um período de cinco anos. Teremos muito trabalho, mas montamos uma equipe qualificada para garantir o crescimento sustentável dos nossos franqueados e da rede como um todo”, declara o executivo. A rede é reconhecida no mercado por toda linha de produtos que proporciona conforto, saúde e bem-estar, utilizando a mais alta tecnologia e design arrojado, destacando-se no mercado.

Serviço: Inauguração Unidade Anjos Colchões – Santa Rita -Paraguai

Endereço: Rua Fulgêncio R. Moreno – Telefone: +59 598532-1843 – Horário de funcionamento: 2ª a 6ª das 8h às 18h – Sábado: das 8h às 13h

Sobre a Anjos Colchões

Fundada no Paraná em 1990, a Anjos Colchões começou suas atividades com produção de estofados e apenas quatro funcionários. Em 2001 incorporou mais dois braços de negócios e estruturou um complexo que atende hoje padrões e normas internacionais de qualidade e segurança, gerando mais de 500 empregos diretos e 1800 indiretos. Em 2007, foi criada a Anjos Franchising, projeto que deu início a Rede Franquias Anjos Colchões & Sofás, que atualmente conta com 100 lojas e está presente em nove estados brasileiros e quatro unidades no Paraguai.