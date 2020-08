Antonio Donizete de Luca é o avicultor da semana na Copacol

Os 438 pontos de IEP (Índice de Eficiência Produtiva), obtidos no último lote de aves entregues à Copacol, fizeram do cooperado, Antonio Donizete de Luca, do município de Jesuítas, o melhor avicultor da semana na integração com a Copacol.

O peso médio das aves foi de 3.293 Kg, conversão alimentar de 1.622 Kg e um crescimento diário de 73.18 gramas.

Para atingir esse bom resultado, o produtor contou a ajuda nos manejos diários da esposa Marlene, bem como do médico veterinário Edson e do extensionista Guilherme.

Esse bom resultado foi obtido no lote entregue no período de 26 de julho ao dia 1º de agosto.

Para ele, que trabalha em regime familiar, o bom resultado mostra o esforço e dedicação no manejo com as aves, mas também a boa genética dos pintainhos, aliada aos insumos que são oferecidos pela Cooperativa.

Em primeiro lugar ele agradece a Deus, a esposa que o ajuda no dia a dia e a Copacol pela oportunidade de diversificação na propriedade.

Na segunda posição entre os melhores da semana, ficou o avicultor, Pedro Antônio de Oliveira Coelho, do município o de Goioerê, com 433 pontos e em terceiro lugar ficou o produtor, Marcos Effting, com 432 pontos.

Melhores do mês

A melhor pontuação alcançada por um avicultor durante o último mês de julho na Copacol, ficou para o cooperado de Nova Aurora, Evaldo Schumann, que obteve 440 pontos de IEP.

Já em segundo ficou o produtor, Antônio Donizete de Luca, de Jesuítas com 438 pontos e em terceiro, o cooperado Pedro Antonio de Oliveira Coelho, do município de Goioerê com 433 pontos.

A Copacol parabeniza e agradece a esses produtores pelos bons resultados obtidos.