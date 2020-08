Approach Comunicação assume relacionamento com a imprensa da Clinipam

A Approach Comunicação, uma das dez maiores agências do país e com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Lisboa, assumiu o atendimento à imprensa da Clínica Paranaense de Assistência Médica (Clinipam), rede com atuação na região Sul do País e que faz parte do Grupo NotreDame Intermédica (GNDI), cliente da agência desde 2015.

A Clinipam oferece planos de saúde e odontológicos e possui estruturas próprias que incluem 2 Hospitais, 4 Unidades de Pronto-Atendimento 24 horas, 19 Centros Clínicos, 1 Centro de Diagnóstico por Imagem, 1 Centro de Tratamento Preventivo e 10 Laboratórios de Análises Clínicas, localizadas na grande Curitiba, no Paraná, e Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

O Hospital do Coração em Balneário Camboriú, que também faz parte do Grupo NotreDame Intermédica, também passa a ser atendido pela Approach Comunicação.

O atendimento às demandas de imprensa na região será feito por Filipe Albuquerque (filipe.albuquerque@approach.com.br – 41 99667-4185), com gerência de Cintia Beck (cintia.beck@approach.com.br – 11 96329-3499) e direção de Hannah Drumond.

Sobre a Clinipam

A Clinipam (Clínica Paranaense de Assistência Médica) foi fundada em 1983, em Curitiba e, hoje faz parte do Grupo NotreDame Intermédica, maior operadora de saúde do País. Com atuação no Paraná e em Santa Catarina, a Clinipam é responsável pela saúde de 360 mil pessoas com planos de saúde familiares e empresariais, além de ofertar planos odontológicos com cobertura nacional. Seu modelo assistencial verticalizado visa o cuidado coordenado, gestão em saúde, medicina preventiva, qualidade de vida e, mais recentemente, em modalidades de telemedicina. A Clinipam possui uma estrutura de referência que abrange 29 centros clínicos, três hospitais, dez postos de coleta laboratoriais, Centro de Qualidade de Vida e Centro de Medicina Diagnóstica. Mais informações: http://www.clinipam.com.br

Sobre o Grupo NotreDame Intermédica

O Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) vem fortalecendo sua estratégia de aumentar a presença com Rede Própria em diferentes estados, consolidando sua atuação nacional. Além de estar presente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, em 2019, chegou na região Sul, nos estados de Santa Catarina e Paraná, após a compra da Clinipam e, no mês passado, do Hospital do Coração, em Balneário Camboriú. Recentemente, o Grupo também fez novas aquisições no estado de Minas Gerais.

Reconhecidamente sólido, o Grupo NotreDame Intermédica possui 52 anos de atuação na área da Saúde. A companhia é pioneira em Medicina Preventiva e, por meio de programas estruturados, trabalha para oferecer saúde integral com acolhimento aos seus 6,2 milhões de beneficiários, além de promover qualidade de vida e bem-estar, e incentivar a adoção de hábitos saudáveis. Mais informações acesse http://www.gndi.com.br