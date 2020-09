Aprovada inserção da Fespop festival no calendário oficial do Paraná

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta quarta-feira (16), em primeira discussão, o projeto de lei número 340/2019, de autoria do deputado estadual Soldado Fruet, que insere no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Paraná a Festa Popular de Santa Terezinha de Itaipu – Fespop Festival, realizada anualmente no mês de maio. “Como presidente da Comissão de Turismo, esta é mais uma iniciativa voltada a promover o potencial turístico do nosso Estado, pois reconhece um evento tradicional que movimenta muito a economia regional, gerando emprego e renda”, afirma o parlamentar.

A Fespop é realizada anualmente pela Prefeitura do município do Oeste desde 2003 – somente foi suspensa neste ano em função da pandemia de Covid-19. “Este evento reúne atrações de vários estilos musicais, entre eles shows com artistas de renome nacional, e já está consolidado como o maior festival popular do Estado do Paraná, com onze edições realizadas”, destaca o deputado.

Mas as atrações da Festa não se resumem à música. Em um parque de exposições com mais de 125 mil metros quadrados, há praça gastronômica, parque de diversões, exposição da indústria e comércio, exposição de orquídeas e feira de sabores. “Devido ao grande leque de atrativos, a Festa vem se tornando cada vez mais conhecida e atraindo um público maior”, ressalta o deputado Soldado Fruet. Com acesso gratuito, a Fespop 2019 recebeu cerca de 180 mil pessoas nos quatro dias de evento.

A proposta será votada em segundo turno na sessão plenária da próxima segunda-feira (21) da Assembleia Legislativa.