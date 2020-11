Aquisição de caminhão estimula brasileiros a empreender no ramo de transporte

Essencial para a recuperação e desenvolvimento do país, o setor de transporte é também responsável por uma contribuição significativa na geração de empregos. Segundo dados da Confederação Nacional de Transportes (CNT), em julho deste ano, o transporte rodoviário de cargas registrou saldo positivo, com 2.819 novas vagas no mês. Se por um lado, a pandemia do Coronavírus provocou retração, de outro impulsionou milhares de brasileiros a empreender. Este é o caso de Crisósomo Basílio da Silva, o seu Basílio, de Campinas, São Paulo. Motorista aposentado, tirou do papel uma ideia antiga: abrir o seu próprio negócio.

A CBTS Transportes se tornou realidade no primeiro trimestre deste ano. A contemplação de uma carta de consórcio viabilizou a abertura da empresa e trouxe mais independência ao experiente profissional, acostumado com a dinâmica do transporte rodoviário de cargas. “Faz muito tempo que eu trabalho na área, mas sempre para os outros. Agora, com o consórcio, eu trabalho para mim. Eu comprei a cota, nem estava esperando e, de repente, aconteceu. Foi rápido o sorteio, não sei se foi sorte ou destino”, brinca.

Basílio, que é cliente do Consórcio IVECO, conta que esta é a sua primeira experiência com a modalidade – uma alternativa viável para a aquisição de um bem. Sem juros, sem entrada, sem burocracia e com parcelas que cabem no bolso, o consórcio se adapta a qualquer realidade. Para comprar o seu caminhão, ele havia economizado para a entrada; com a carta de crédito em mãos não foi necessário se descapitalizar. “Nunca tinha feito um consórcio, para mim foi um bom negócio. Estou pensando em comprar uma nova cota para aumentar a frota e quem sabe conseguir colocar os meus filhos para trabalhar”, explica.

Para Mauro Andrade, gerente comercial do Consórcio IVECO, perfis como o do seu Basílio são cada vez mais comuns. “Temos percebido um aumento na procura do consórcio de pesados por pessoas que desejam abrir um negócio, seja no frete urbano, serviço de vans ou transporte de cargas. São pessoas que já possuem experiência no ramo e, pela facilidade que o consórcio oferece, se planejam para colocar a empresa em operação assim que são contemplados”, finaliza.

Sobre a CONSEG: Há quase 30 anos, a Conseg é referência no mercado brasileiro de consórcios. A white label, fundada em Curitiba, em 1992, tem como foco a atuação nos segmentos de veículos automotores, bens de produção e imóveis e acumula, ao longo de sua trajetória, mais de R$ 12 bilhões em créditos comercializados. Desde julho de 2020, pertence ao Grupo Ademicon – maior administradora independente do país nos segmentos de pesados e imóveis. Seu portfólio contempla mais de dez marcas, entre elas o Consórcio Iveco, New Holland, Librelato, MIT e SZK Consórcio. Para mais informações, acesse: www.conseg.com.br.