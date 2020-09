Arrecadação de brinquedos da Paraná Piá entra na última semana

Quem ainda não fez doação de brinquedos para a campanha Paraná Piá tem até segunda-feira (5) para contribuir e ajudar a levar alegria a crianças que estão em tratamento de saúde no Estado. A arrecadação teve início no dia 9 de setembro e já contou com a participação de servidores de diversas secretarias do Estado e também de pessoas e empresas de fora do governo.

A campanha foi criada pela Superintendência Geral de Ação Solidária com o propósito de, no Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, presentear gurias e piás de zero a 12 anos de idade que estejam internadas ou em tratamento ambulatorial em hospitais da rede pública do Paraná. A logística de recebimento, triagem e distribuição das doações está sendo feita pela Defesa Civil e, na entrega para as crianças, serão obedecidos os protocolos de segurança necessários em tempos de pandemia.

Nesta reta final, o padrinho da campanha é o secretário do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, que aceitou o convite da primeira-dama do Estado e presidente do Conselho de Ação Solidária, Luciana Saito Massa, para promover a iniciativa e estimular as doações para crianças de 10 a 12 anos de idade.

Outros três padrinhos já participaram, com foco nas outras faixas etárias: o secretário do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega; o diretor-presidente da Celepar, Leandro Moura, e o controlador-geral do Estado, Raul Siqueira.

“É um privilégio participar de algo tão nobre, um movimento de solidariedade em favor dos pequenos. A recompensa para quem participar virá em forma de milhares de sorrisos de crianças que estão passando por tratamento de saúde”, comenta o secretário Valdemar.

Ele acrescenta que, para quem quiser deixar sua doação, há caixas de recepção na Secretaria do Planejamento, no Palácio das Araucárias, além dos pontos de coletas espalhados nas Coordenadorias da Defesa Civil pelo Paraná. Nestes pontos a doação pode ser feita até segunda-feira (5). Na sexta-feira (2) acontece uma grande ação para a entrega dos brinquedos no Palácio Iguaçu.

“No meio de uma pandemia, de tantas incertezas, não há dúvidas de que podemos fazer nossa parte. Por isso, vamos unir esforços com colegas do Planejamento e de outras secretarias para que nenhuma dessas crianças fique sem brinquedo.”

Carreata

Como aconteceu nas semanas anteriores, uma carreata para a entrega de brinquedos está programada para a sexta-feira (2) em um drive thru montado em frente ao Palácio Iguaçu. A partir das 10h, passarão pelo local servidores da Secretaria do Planejamento, da Educação, da Superintendência de Ensino Superior, da Defesa Civil, da vice-governadoria, da Fomento Paraná e da Comunicação e Cultura. Quem quiser fazer parte, pode entrar na fila de carros e deixar os brinquedos, que podem ser novos ou usados (em bom estado de conservação).

A primeira-dama, Luciana, e o secretário Valdemar vão receber os brinquedos no drive thru. Também estarão no local integrantes do grupo Especialistas da Alegria, formado por palhaços voluntários que atuam em hospitais. A servidora pública Chayanne Telles, da Secretaria do Planejamento, é uma das integrantes do grupo.