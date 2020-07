Asfalto: Assis investirá mais R$ 6,5 milhões em novas obras

Será realizada, na próxima segunda-feira (20), a licitação para contratação das empresas que irão executar os projetos para pavimentação de ruas nos distritos Encantado do Oeste e Bragantina, no patrimônio Engenheiro Azaury e no Jardim Jussara. O investimento total será de até R$ 6,5 milhões, com recursos financiados pela prefeitura junto à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano/Paranacidade.

“Com a capacidade de endividamento do município, planejamos a realização dessas novas obras de infraestrutura. No Encantado do Oeste, está previsto o investimento de R$ 2.038.211,57, em Bragantina R$ 1.151.218,65, no Engenheiro Azaury R$ 2.032.094,89 e no Jussara mais R$ 1.315.580,17. Juntas, serão pavimentadas uma área de 43.782 metros quadrados”, detalhou o chefe do executivo, que também ressaltou a parceria da Câmara de Vereadores ao autorizar o Município a realizar o financiamento R$ 6.537.105,28.

Além do concreto betuminoso usinado a quente de malha asfáltica, os projetos contemplam ainda terraplenagem, construção de galerias pluviais, base de pedra brita, revestimento, meio-fio e sarjeta, drenagem, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito e placas de comunicação visual.