Assis: Acamar bate recorde na comercialização de recicláveis

Os recentes investimentos feitos pelo Município de Assis Chateaubriand, em parceria com a Itaipu Binacional, para aprimorar a coleta seletiva de resíduos vem dando bons frutos rapidamente. No primeiro semestre de 2020, a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis (Acamar) atingiu número histórico e bateu recorde na comercialização de reciclados, com 362 toneladas de janeiro a junho.

A título de comparação, em 2018, por exemplo, foram comercializadas 356 toneladas durante o ano todo. A média mensal que há dois anos era de 29,7 toneladas, neste ano, é de 60,3 toneladas – representando uma evolução de 103%. Esse resultado significa mais renda às famílias dos associados que realizam a coleta, separação, prensagem e destinação ambientalmente adequada dos resíduos recicláveis dispensados pela população.

Com os investimentos estruturantes, seguidos de campanhas de conscientização e orientação, os números estão progredindo sequencialmente. Prova disso, é que no fechamento do primeiro semestre deste ano, junho foi o mês em que mais se comercializou recicláveis na história da Acamar, fundada em 2011. Foram 76,8 toneladas de materiais, entre papel, plástico, vidro e metal.

O prefeito João Pegoraro afirma que esse aprimoramento na gestão de resíduos vem sendo possível, especialmente a partir da inauguração da Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR), em maio, que possui licença ambiental para a atividade na área do Aterro Municipal.

“Não podemos pensar apenas em trabalhar para o crescimento de Assis Chateaubriand. Precisamos também planejar que o desenvolvimento da nossa cidade ocorra de forma sustentável, buscando a preservação do meio ambiente. Paralelo ao já esperado aumento populacional, nossa competente equipe de trabalho projetou investimentos para aprimorar o gerenciamento do grande volume de resíduos descartados pelos moradores. Além disso, quero ressaltar o importante trabalho que fazem os associados e as associadas da Acamar. Essas pessoas são essenciais e merecem o respeito de todos”, comentou Pegoraro.

Nesse pensamento, o secretário de Serviços Urbanos e Obras, Edson Fernandes, destacou que dois caminhões serão adquiridos pelo Município. “Para possibilitar a ampliação da estrutura de coleta na cidade, com participação financeira da Itaipu, projetamos cerca de R$ 600 mil para a compra de novos veículos”, destacou ele.

“O sucesso desse projeto só é possível com o auxílio da população, que precisa separar corretamente seus resíduos, lavá-los quando necessário e colocá-los no dia e período correto para a coleta em frente as residências e estabelecimentos comerciais, de acordo com o cronograma de coleta seletiva. Estamos evoluindo, mas nossa meta é ampliar esses números”, salienta o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, José Vieira Neto.

Resíduos recicláveis

Papel: jornal, revista, papelão, sulfite, caderno, livro, caixa de leite, entre outros.

Plástico: garrafa pet, sacola, PVC, copo descartável, brinquedo de plástico, lona, balde, bacia, embalagens de produto alimentício, higiene e limpeza; entre outros.

Vidro: garrafa de bebida, frasco de perfume, pote de conserva, entre outros.

Metal: lata de bebida e alimento, panela, fio, cobre, arame, ferramenta, equipamento eletrônico e eletrodoméstico, entre outros.

Benefícios da reciclagem

– Reduz a extração de recursos naturais;

– Reduz a poluição do solo, água e ar;

– Evita o desperdício de materiais recicláveis;

– Minimiza a quantidade de resíduos no Aterro;

– Melhora a limpeza do município e a qualidade de vida da população;

– Colabora na geração de empregos e renda com a comercialização de reciclados.