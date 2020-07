Assis: estradas na região do Nice recebem melhorias com solo brita

Fortalecendo seu compromisso com o setor produtivo agrícola de Assis Chateaubriand, o Governo Municipal segue promovendo novas obras no interior, com o objetivo de garantir estradas rurais em boa qualidade para o escoamento da produção.

Nesta semana, os trabalhos se concentraram na região do patrimônio Nice, onde a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Transportes realizou a manutenção de estradas em vários ramais, como no Indaiá e Nelore com a aplicação de solo brita em aproximadamente 8 quilômetros.

Região do Zé Lulu

O Ramal 317, na região da comunidade Zé Lulu, também foi atendida com investimentos. “Fizemos aproximadamente 1,5 quilômetro de solo brita nas proximidades da tradicional Fazenda São Judas para garantir o escoamento da safra de milho e da produção de suínos”, destacou o secretário de Agricultura, José Vieira Neto.