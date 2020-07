Assistente social da Hoesp vence batalha contra à Covid-19

A equipe da Hoesp/Hospital Bom Jesus não ficou imune ao Coronavírus. A assistente social do hospital, Mary Colpo, foi diagnosticada com o vírus e precisou de internamento na UTI. Foram 24 dias lutando para sobreviver. Apesar da comorbidade diabetes, Mary teve sua alta muito comemorada pela família e amigos da Hoesp nessa sexta-feira (10).

“Ter a recuperação de uma grande parceira, que nunca mediu esforços em proporcionar uma assistência humanizada aos pacientes, é uma grande felicidade para toda a nossa equipe”, afirma a superintendente da Hoesp, Zulnei Bordin.

O Hospital Bom Jesus reafirma seu compromisso e dedicação no combate ao Coronavírus. Porém, é imprescindível que a população continue praticando o distanciamento social, utilizando a máscara corretamente e higienizando as mãos. Com a colaboração de todos, venceremos à Covid-19.