Athletico vence time chileno e avanÃ§a na Libertadores

Athletico vence time chileno e avança na Libertadores

Na noite da quinta-feira (23), o Furacão passou mais uma vez na Conmebol Libertadores, vencendo o Colo-Colo, do Chile, pelo placar de 2 a 0. Foi a terceira vitória seguida da equipe comandada por Eduardo Barros.

O Athetico faz parte do Grupo C da liga e garantiu a liderança do grupo com 9 pontos, seguido pelo Colo-Colo (6 pontos), Jorge Wilstermann (3 pontos) e Peñarol (3 pontos).

O triunfo de 2 a 0 sobre o time chileno deixa o Athletico perto da classificação e confirma a recuperação rubro-negra na temporada.

Com a partida de ontem, o Athletico alcançou a marca de 60 partidas pela Conmebol Libertadores, participando do torneio pela sétima vez na história.

O próximo jogo do Furacão será no dia 29 de setembro, às 21:30 no Estádio Joaquim Américo, contra Jorge Wilstermann.

*Informações: Site Oficial Athletico Paranaense