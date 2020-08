Automação industrial é tema de webinar promovido pela Reymaster

A Reymaster Materiais Elétricos e a Siemens do Brasil promovem na próxima terça-feira (11), às 19h30, o webinar “Soluções em Automação e Acionamentos Elétricos para Máquinas”.

O evento online é gratuito e direcionado a engenheiros e manutentores de indústrias de diferentes segmentos. O palestrante será o engenheiro eletricista e promotor técnico da Siemens na Reymaster, Marcos Monteiro, que contabiliza 12 anos de experiência na área de desenvolvimento de soluções em automação industrial.

Segundo o especialista, o engajamento entre os setores com base em ferramentas tecnológicas estará cada vez mais presente no dia a dia da indústria e por isso é importante os profissionais ficarem atentos às novidades do mercado. “Enfatizaremos a tendência e soluções da digitalização das indústrias e em arquitetura de rede com o conceito Indústria 4.0”, afirma.

Entre os assuntos apresentados, estarão os equipamentos com possibilidade de acesso remoto como: CLPs, Inversores de Frequência, Chaves de Partidas Compactas e Interfaces homem x máquina.

“Apresentaremos conceitos e aplicações. Entre seus benefícios estão facilidade de programação, de diagnóstico e apontamento de falhas, para uma rápida intervenção com uma ferramenta totalmente integrada”, completa Monteiro.

Outra característica das soluções da Indústria 4.0 a ser enfatizada por Monteiro será a tendência na compactação de componentes e seus benefícios.

As incrições para o evento estão abertas e podem ser realizadas pelo link: https://bit.ly/webinarsiemenspequenasmaquinas.