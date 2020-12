Avanço da tecnologia facilita a criação de seguros rurais customizados

A adoção de tecnologias digitais está transformando as fazendas. Com a análise de imagens de satélite, uso de drones, estações meteorológicas, sensores de solo, aplicativos para celular, sistemas com inteligência artificial e muitas outras ferramentas, o agricultor consegue monitorar as operações de campo, melhorar o manejo e a gestão da propriedade rural.

De acordo com uma pesquisa da Embrapa que traçou o panorama da agricultura digital no Brasil, 84% dos agricultores brasileiros já utilizam ao menos uma tecnologia digital como ferramenta de apoio na produção agrícola. O estudo revelou que 30,2% dos produtores usam tecnologias para prever riscos climáticos e 32,7% buscam mapear e planejar o uso da terra. Também chama a atenção o potencial de expansão da agricultura digital, já que 95% dos produtores registraram na pesquisa que desejam mais informações sobre essas tecnologias.

Seguros inovadores

Esse processo de modernização impacta em vários segmentos do agronegócio e o seguro rural não fica de fora desse movimento. A seguradora canadense Fairfax está na vanguarda da inovação em seguros, atenta às possibilidades de aplicação de novas tecnologias para mitigar os riscos climáticos e atender as demandas dos produtores. “A Fairfax foi a primeira seguradora a ter contato direto com tecnologia para análise de subscrição. Estamos abertos para desenvolver parcerias com empresas de tecnologia agrícola, acreditamos que a colaboração entre os elos da cadeia embasa o crescimento sustentável da agricultura”, afirma Diego Caputo, Gerente Comercial de Agronegócios da Fairfax Brasil.

Um exemplo disso foi a parceria firmada entre a Fairfax Brasil e a plataforma inteligente Farmers Edge. Desde janeiro, a parceria visa criar um seguro agrícola personalizado com base em dados coletados na fazenda do cliente. O trabalho conecta uma plataforma de gerenciamento de riscos com seguros premium, trazendo inovações tanto para os produtores quanto para a seguradora. “O foco é desenvolver produtos baseados nos dados do produtor. Olhar para os dados nos permite tomar decisões mais assertivas para a criação de produto. Conseguimos avaliar a lavoura inteira, saber se está suscetível a uma quebra de safra e antecipar riscos”, explica Caputo.

Manejo sustentável

As possibilidades de parcerias vão muito além do interesse tecnológico. A Fairfax tem mapeado oportunidades para a evolução do seguro rural, levando em consideração necessidades de manejo e as demandas por sustentabilidade. Um retrato disso é o case de sucesso em parceria com a cooperativa paranaense Cocamar. Um projeto da cooperativa auxilia agricultores em melhorias de manejo, com destaque para a renovação de áreas de canaviais com o cultivo de soja.

O projeto de reforma de canaviais, que teve início em 2017, é pautado pela sustentabilidade e inovação, incentivando boas práticas de manejo. “Temos parcerias com as usinas para reforma das áreas de canavial renovando a área com soja. A Cocamar seleciona produtores mais ‘tecnificados’ para essa parceria e a premissa do projeto foi que a área tivesse seguro”, conta André Barberá, Gerente de Seguros da Corretora Cocamar.

A iniciativa da Cocamar precisava também de um seguro inovador, por isso, foi firmada uma parceria estratégica com a Fairfax. Tradicionalmente, a área de plantio pós-cana era excluída da apólice de seguro. Com a demanda da Cocamar, a Fairfax desenvolveu um seguro agrícola desenhado especialmente para atender essa iniciativa, passando a assegurar a safra de soja focada em renovação de cana.

O projeto passou a contar com o seguro da Fairfax em 2019. No ano passado, em fase piloto, foram assegurados 5 mil hectares. A parceria deu certo e a área assegurada já deu um salto expressivo. “Para a safra de verão 2020/21, estamos com 20 mil hectares assegurados com esse produto que foi customizado. O principal ponto de destaque é a customização dos produtos conforme as necessidades dos nossos cooperados”, conta Barberá. A Fairfax Brasil também desenvolveu um seguro personalizado para assegurar as máquinas agrícolas da Cocamar disponíveis para demonstração de campo, ou seja, máquinas de revenda da cooperativa que são testadas por agricultores interessados em comprar equipamentos.

A seguradora mantém parcerias com cooperativas, instituições financeiras, agroindústria e revendas, com o objetivo de inovar no mercado de seguros. “A parceria funciona como uma conversa direta para o entendimento da necessidade do cliente. O resultado é a criação de produtos aderentes às necessidades e levar tecnologia para o produtor”, afirma Caputo. Entre os diferenciais, a Fairfax Brasil se posiciona de forma ágil e flexível, com recursos globais e decisões locais, sempre apta a atender parceiros estratégicos. “Buscamos estar mais próximos do produtor, trazendo a importância da comunicação correta sobre o produto seguro”, diz Caputo.

Sobre a Fairfax

A Fairfax Brasil é uma seguradora brasileira atuante nos segmentos comercial e industrial, com operações no Brasil desde 2010. É uma empresa centrada em inovação, que cria soluções feitas sob medida com recurso global e decisão com autonomia local. Pertence ao grupo canadense Fairfax Holding, que está presente em mais de 100 países nos ramos de seguro e resseguro.